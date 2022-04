Las estrellas del baloncesto vuelven a brillar en el coliseo Evangelista Mora de Cali

Nuevamente Cali será la sede de la Liga WPlay de Baloncesto Profesional 2022-I, un mega evento deportivo que los amantes del baloncesto podrán disfrutar desde este jueves 21 de abril y hasta el 9 de junio.



La Liga WPlay es organizada por la División Profesional de Baloncesto y apoyada por la Alcaldía y la Secretaría del Deporte y la Recreación de Cali. El escenario será el Coliseo Evangelista Mora, donde ya se han realizado otras versiones del evento de baloncesto más importante del país.



En esta ocasión participarán 7 equipos que son: Búcaros de Bucaramanga, Caribbean Storm de San Andrés Islas, Cafeteros de Armenia, Corsarios de Cartagena, Tigrillos de Medellín, Titanes de Barranquilla (actual pentacampeón de la Liga) y por la casa está el Team Cali.

Sistema de juego

Este evento se jugará en una primera fase de todos contra todos donde cada equipo enfrentará a su rival en dos ocasiones. El club que obtenga la primera posición de la temporada regular, pasará instantáneamente a la semifinal, mientras que los otros seis equipos se enfrentarán en cuartos de final de la siguiente manera: 2do vs 7mo (llave 2), 3ro vs 6to (llave 3), y 4to vs 5to (llave 4).



Los ganadores de las llaves pasarán a los playoffs de semifinales donde se enfrentarán por un cupo a la gran final de la Liga WPlay de Baloncesto Profesional jugando al mejor de tres partidos. En esas semifinales los cruces serán: ganador de la llave 2 vs llave 3 y 1er puesto en temporada regular vs ganador llave 4.



Para esta oportunidad los clubes tendrán como derecho contratar hasta cuatro (4) extranjeros y mínimo uno (1), de los cuales solo podrán estar 3 en cancha al mismo tiempo.



Carlos Diago, secretario del Deporte y la Recreación, invitó a todos los caleños a disfrutar de la Liga WPlay de Baloncesto Profesional, un evento lleno de emociones, diversión y mucho talento para disfrutar en familia.