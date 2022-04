Las dudas que deja el fuerte accidente de tránsito que sufrió el exfutbolista Freddy Rincón 

A medida que avanzan las horas se conocen nuevos detalles del accidente que dejó gravemente herido al exfutbolista Freddy Rincón en la madrugada del lunes pasado en el sur de Cali, cuando la camioneta en la que viajaba chocó con una buseta del MÍO.



Sin embargo, son más las dudas que persisten en torno al hecho, que tiene a Rincón en una crítica situación en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Imbanaco, tras una cirugía de 2 horas y 45 minutos por severo trauma craneoencefálico realizada el lunes al mediodía.



¿Cuántas personas iban en el carro donde viajaba Rincón?

Se sabe de Freddy y dos mujeres: María Manuela Mejía, de 20 años, y Diana Lorena Cortés, de 43. Se habla de una cuarta persona, Tomás Humberto Díaz Valencia, quien es hermano medio de Freddy y aparece como propietario de la camioneta Ford de placa UGR-410. Según Rafael Rincón, hermano de Freddy, el día del accidente, Tomás y el exjugador andaban juntos. “Tomás es mi hermano por parte de mamá. También es hermano de Freddy. Ellos estaban juntos ese día, pero el que venía manejando es Tomás, según lo que nos han dicho”, narró Rafael. La camioneta, contó, es de Freddy, aunque aparece a nombre de Tomás, jubilado del magisterio y egresado de la Universidad del Cauca.



¿Dónde viajaba Freddy?

Si era otra persona la que conducía, Freddy debió viajar como copiloto, pues fue el más afectado en el accidente, y la parte más averiada de la camioneta es la puerta delantera derecha. El carro habría cruzado en rojo el semáforo sobre la Carera 34 y chocó con la buseta del MÍO, que venía sobre la Calle 5. La camioneta tiene varias multas por valor de cuatro millones de pesos que no han sido pagadas, entre ellas una por exceso de velocidad.



“Freddy venía como copiloto. Ahí no iba ningún familiar, amigos iban ahí, él venía como copiloto, por eso llevó la peor parte”, contó Rafael Rincón. Son embargo, aún no hay una voz oficial que establezca esa hipótesis a ciencia cierta.



¿Había más personas dentro del carro y huyeron?

Esa es una versión extraoficial que circula en redes sociales, pero no ha sido corroborada por el CTI de la Fiscalía. Se especula que tras el accidente, dos hombres descendieron de la camioneta y abordaron un taxi. Los investigadores están agilizando las muestras de las huellas en el volante y otras partes del vehículo para establecer identidades de los ocupantes y el conductor del carro.