Las boxeadoras Angie Valdez y Yeni Arias fueron recibidas como heroínas

Las dos medallistas de plata del Mundial de Boxeo Femenino que se celebró en Nueva Delhi, India, recibieron un homenaje de heroínas por parte de la Federación Colombiana de Boxeo, en acto celebrado en las instalaciones del gimnasio de la cuerda Cuadrilátero Élite, ubicado al norte de Barranquilla.



Son ellas Yeni Arias y Angie Valdez. La primera del departamento de Risaralda y la segunda, nativa del departamento del Atlántico. Ambas estuvieron acompañadas del entrenador Rafael Iznaga, quienes compartieron con los medios de comunicación su experiencia en el territorio indio.



Arias compitió en la final de los 54 kilogramos ante Wen-Hsiao Huang, de Taipei, con la que perdió por decisión de los jueces 5-0. Es madre de un hijo de 13 años, por quien dice se combate en los tinglados del mundo para educarlo y entregarle un mejor futuro.



Angie Valdez es nativa del barrio La Playa, del sector conocido ‘La Cangrejera’, es la que lleva el sustento a la familia. Por eso cuando no fue tenida en cuenta en la Selección Colombia, se fue para Azerbaiyán competir por ese país porque allí le pagaban 1.200 dólares mensuales. Su madre estaba presa y era quien estaba a cargo de la familia.



De ese país la rescató el entrenador cubano Rafael Iznaga, quien a pesar no ser una de las primeras, del ranquin de su categoría, exigió que la trajeran “porque le vi condiciones”. Dijo que cuando hacía guantes ella “tenía un golpe especial” que no tenían las demás. No se arrepiente porque la barranquillera obtuvo la medalla de plata al caer en la final de los 60 kilogramos ante la brasileña Beatriz Ferreira, quien fue declarada la mejor del Mundial.



Cada una de estas peleadoras recibió un premio económico de 50.000 dólares, que son para ellas.



Tanto Valdez como Arias tendrán unos días de descanso para iniciar su preparación con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe que van del 23 de junio al 8 de Julio en San Salvador; y los Juegos Panamericanos de Chile 2023, que van del 20 de noviembre al 5 de diciembre en Santiago. Aquí buscarán cupos a los Juegos Olímpicos de París en el 2024.