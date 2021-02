La Selección Colombia de baloncesto buscará en Cali un cupo en la Americup

Alejandro Cabra Hernandez

La Selección Colombia de Baloncesto disputará desde este domingo, en el Coliseo Evangelista Mora de Cali, la tercera ventana clasificatoria a la Copa América del 2022.



El equipo nacional, que es dirigido por Guillermo Moreno Rumié, se enfrentará este domingo a Venezuela y el lunes a Argentina con el objetivo claro de ganar para así poder lograr la anhelada clasificación.



El juego frente al combinado venezolano será a las 5:10 de la tarde, mientras que la confrontación ante los argentinos se llevará a cabo a las 6:10 del día siguiente.



Colombia hace parte del Grupo A del certamen, que es completado por la Selección de Chile.



Para poder lograr la clasificación, el conjunto tricolor tiene dos posibilidades: la primera es ganar uno de sus dos partidos y que Chile pierda sus dos juegos.



Y la segunda es obtener dos victorias y esperar que Chile pierda uno de sus compromisos.



Si el combinado patrio pierde en sus dos enfrentamientos, no tendrá opción alguna de lograr el boleto a la Copa América del próximo año.



Para esta ventana, Colombia convocó un total de 16 jugadores, entre esos sus principales estrellas, que son Braian Angola, Hansel Atencia, Tonny Trocha y Juan Diego Tello.



Jaime Echenique, jugador del Gipuozka Basket del campeonato de España, no fue tenido en cuenta por una rotura del tendón rotuliano de la rodilla derecha que sufrió en el pasado mes de enero.



Cabe anotar que en esta ventana no participará la Selección de Brasil, que no pudo ingresar al país por las restricciones a causa de la pandemia del covid-19. Cuba tampoco va a participar.



Además de recibir el grupo A, Cali también acogerá los partidos del grupo B, que está compuesto por las competitivas selecciones de Uruguay, Paraguay y Panamá.



Los partidos serán transmitidos por DirecTV.

Formato ‘burbuja’

Esta tercera ventana se está realizando en Cali con los más estrictos protocolos de bioseguridad para así evitar contagios por covid-19.



La capital vallecaucana, a finales del año pasado, organizó en el Coliseo Evangelista Mora la Liga de Baloncesto, que fue un éxito bajo la modalidad de ‘burbuja’, que concentra a los deportistas en un solo lugar.



En esa ocasión participaron un total de ocho equipos que se sintieron muy seguros con todos los protocolos aplicados por Cali.