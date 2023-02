La caleña María José Marín vuelve a brillar ganando la 'Copa Juan Sebastián Muñoz'

La segunda edición de la ‘Copa Juan Sebastián Muñoz’ concluyó este domingo con un gran clima, tanto en la atmósfera como en el campo del Club Campestre Los Arrayanes, en Bogotá, y con los nombres de María José Marín y Carlos Andrés Hernández tallándose en la historia grande del torneo.



La mañana fue para las damas. Luego de afianzarse en el liderato con dos rondas de 70 golpes, María José Marín anotó ‘bogeys’ en los hoyos 3, 5, 7, 11 y 13; salvó dos ‘birdies’ (12 y 14) y cerró el campeonato con un doble ‘bogey’ en el 18 del Club Campestre Los Arrayanes, para un 76 en su puntuación del día, la misma de Daniela Páez (Country Club de Barranquilla) y Luana Valero (Club Militar), por lo que su ventaja de once y catorce golpes sobre ellas se mantuvo intacta. Su 'score' final fue de 216.



Aunque fue un día difícil para una perfeccionista del golf como es Marín, no perdió la calma durante el recorrido. Nunca lo hace, al menos en los campos de golf. Fue solo después de salir del ‘green’ del 18, con el título asegurado, que ‘Majo’ quitó el cerrojo de sus emociones y dejó escapar algunas lágrimas, lamentando el que pudo ser un mejor cierre, a pesar de la contundencia de su nuevo triunfo en Bogotá.



“Los dos primeros días jugué muy bien, me mantuve en una estrategia bastante buena, y eso se reflejó en el resultado. Hoy no fue el mejor día, pero al final de todo es golf y es un deporte, me dejó muchas enseñanzas, a seguir para adelante, y practicando para seguir mejorando”, resumió la campeona.



No es casualidad ver a la estrella del Club Farallones en los cuadros de honor, esta celebración de la vallecaucana es fruto de la constancia y la regularidad, que la han llevado a lo más alto del Ranking Nacional Aficionado, al puesto 41 del World Amateur Golf Ranking (WAGR) y a disputar numerosos torneos internacionales.



Después de ocupar el segundo lugar en el Women’s Amateur Latin America (WALA) en Argentina, a mediados de noviembre, María José ganó todo lo que jugó: el Campeonato Suramericano ‘Copa Los Andes’, como parte de la delegación colombiana, el Internacional de Menores de Lima y el Nacional de Aficionadas en México, que le abrió la puerta a cumplir un sueño pendiente y que cumplirá en abril: jugar en Augusta.



Marín ha abierto las alas, cada vez su agenda la aleja más del país, en el segundo semestre del año emigrará para iniciar su carrera universitaria, por eso disfrutó al máximo este paso por Bogotá: “Significa muchísimo para mí, reencontrarme con mis amigas, desde hace muchísimo tiempo no las veía, no tenía la oportunidad de compartir con ellas y de jugar buen golf”.