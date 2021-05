Kobe Bryant es recordado en la víspera de su ingreso al Salón de la Fama

Juan Carlos Pamo

Un día antes de su ingreso en el Salón de la Fama del básquetbol, Kobe Bryant fue recordado este viernes por el resto de los nuevos integrantes de la institución, incluidos dos de sus grandes rivales y admiradores, Tim Duncan y Kevin Garnett.



El trío forma parte de los nueve integrantes de la promoción 2020 del Salón de la Fama Naismith Memorial, que harán su ingreso con un año de retraso debido a la pandemia de coronavirus.



La ceremonia se trasladó a la arena Mohegan Sun de Uncasville (Connecticut) para contar con el distanciamiento suficiente de seguridad entre los asistentes.



En la sede del Salón de la Fama en Springfield (Massachusetts), a unos 100 kilómetros de Uncasville, se inauguró una exposición especial en honor a Kobe Bryant que, según su presidente, John Doleva, se convertirá en la muestra "más comentada" del santuario.



"La familia (de Bryant) tuvo un tiempo para pensar en lo que quería hacer", explicó Doleva en una rueda de prensa el viernes. "Se trata de los logros de Kobe, pero también de lo que fue Kobe después de dejar los (Angeles) Lakers, después de dejar el básquetbol".



Michael Jordan, considerado por muchos como el mejor jugador de la historia de la NBA, será el encargado de presentar a Bryant en la ceremonia.



Jordan y Bryant compartían una estrecha amistad según reveló la exestrella de los Chicago Bulls tras el fallecimiento de Kobe en un accidente de helicóptero en enero de 2020.



Con lágrimas deslizándose por sus mejillas, Jordan dio un emotivo discurso durante el homenaje a Bryant en febrero de 2020 considerándolo su "hermano pequeño" y describiendo cómo le impactó su muerte.



Bryant, que logró cinco campeonatos con los Lakers, tenía a Jordan como su ídolo de infancia y fue considerado su mejor heredero en la pista.



Los otros nuevos integrantes del Salón de la Fama también serán presentados por miembros actuales del organismo y este viernes todos ellos tuvieron palabras de recuerdo para Bryant.



"Tu mayor competencia saca lo mejor de ti. Y eso es lo que (Kobe) siempre hizo", dijo Duncan, que militó sus 19 temporadas en la NBA en los San Antonio Spurs, ganando cinco campeonatos.



Los Spurs de Duncan y los Lakers de Bryant se enfrentaron en los playoffs de la NBA siete veces a lo largo de sus carreras.



"Siempre tenías que estar al máximo nivel y dar lo mejor de ti de principio a fin, si jugabas contra él o contra cualquiera de sus equipos, y creo que eso es lo que aprecio al recordar haber jugado contra él y haber estado en la cancha con él", afirmó Duncan, que será presentado por su ex compañero en los Spurs David Robinson.

- Garnett, Catchings y Tomjanovic -

Kobe y sus Lakers también se enfrentaron en unas Finales, las de 2015-16, a los Boston Celtics de Kevin Garnett.



"Puedes repasar la lista de los grandes de la NBA y no podría elegir a dos jugadores mejores. No solo eso, sino a dos personas mejores para entrar en el Salón", dijo Garnett sobre Bryant y Duncan.



El ex ala-pívot jugó durante más de una década en los Minnesota Timberwolves antes de incorporarse en 2007 a los Celtics y ganar su único campeonato un año después.



"Soy muy privilegiado, si soy sincero. Desde que entré en la liga, ha sido como un sueño, y esto no es diferente", agradeció Garnett.



Por su parte Tamika Catchings, cuatro veces medallista de oro olímpica y estrella de la liga de básquetbol femenina (WNBA), también ingresará al Salón junto al entrenador Rudy Tomjanovic, dos veces campeón de la NBA con los Houston Rockets en 1994 y 1995.



Catchings fue amiga de la infancia de Bryant, ya que sus padres jugaron juntos tanto en los Philadelphia 76ers como en su etapa en el básquetbol de Italia.