Kelly Quiceno tiene la pegada con la que el Deportivo Cali quiere meterse en cuartos de la Liga femenina

Alejandro Cabra Hernandez

Tras la tercera fecha del grupo B de la Liga femenina muchos daban por ‘muerto’ al Deportivo Cali. Con dos juegos como local y uno de visita, las azucareras apenas tenían un punto, compartiendo el último lugar con el Pasto.



Sin embargo, la igualdad con las pastusas en la fecha 3 terminó siendo un punto de inflexión para las dirigidas por Álvaro Herrera.



Primero, se hicieron fuertes en la capital nariñense (ganaron 2-1) y luego dieron un golpe más certero: golearon para ganar el primer clásico de su historia ante el América, su verdugo en tres ocasiones, y ponerse segundas de grupo para soñar con el paso a cuartos.



Ese encuentro tuvo una figura rutilante: Kelly Quiceno. La volante medellinense de 27 años, que entró desde el banco, se reportó con un golazo de tiro libre y dos asistencias.



Ahora, la mediocampista formada en el Club Molino Viejo de su ciudad natal espera recuperar la titularidad para el decisivo juego ante Junior de esta tarde (3:00 p.m.) en Barranquilla.

Tuvo revancha contra América, pues en el primer juego salió lesionada...

En ese partido sufrí una conmoción cerebral leve. Resulta que di tres cabezazos al balón con la ‘corona’. En el tercero sentí un mareo intenso. Después me hicieron unos estudios y se determinó que no fue nada grave.



Muchos daban al Cali por ‘muerto’ después del empate con Pasto como local. ¿Cuáles han sido las claves de la mejora del equipo?

Hasta nosotras lo pensamos después de empatar con Pasto, pero nos sentamos a hablar y concluimos que había opciones, que ganándole al Pasto volvíamos a la pelea, entonces nos pusimos la ‘10’ y la actitud del equipo cambió y se notó.



No fue titular en las victorias ante Pasto y América, pero ante las rojas se destacó recién ingresó, ¿esperaba impactar tan rápido en el resultado?

La verdad, ser suplente es muy angustioso porque uno quisiera entrar y arreglarlo todo, aunque no pueda.



Yo veía que estábamos bien y nos faltaba el gol. Siendo suplente siempre observo el partido, incluso me mandan a calentar y ni caliento por estar viendo qué es lo que pasa.



Hice lo que el técnico me pidió: ayudar a distribuir el juego en el mediocampo y además aproveché los espacios que vi desde el banco.



En el primer gol le pone un gran pase entre líneas a Linda Caicedo, ¿qué tanto ayudó el movimiento de ella?

Como jugadora experimentada tengo más cosas para aprender de niñas como Linda que ellas de mí.



Ella hace todo muy bien y lo hace muy fácil, porque siempre está atacando los espacios con las diagonales perfectas. Simplemente fue levantar la cabeza y observar su movimiento.



Pero su gran gol de tiro libre fue el más gritado...

¡Uf!, sí. Significó mucho porque era el 2-0, gol que encarrilaba el partido y nos permitía sacarnos la espinita con América. Además, fue mi primer gol con el Cali. A todos se nos reflejó en la cara que celebramos con el alma.



¿Cómo imagina el juego de este viernes? ¿Será titular?

Será una final porque ellas también buscan la clasificación. Sería muy satisfactorio ser segundas después de estar en el ‘inframundo’ y que todos nos dieran por eliminadas. No sé si seré titular, pero yo confío mucho en el ‘profe’ y como sea voy a darlo todo.



¿Qué hace distinto a Álvaro Herrera?

De los que me han dirigido, es uno de los técnicos que más sabe. El fútbol de acá me gusta porque tiene mucho nivel, pero no tiene muchos entrenadores que se atrevan a implementar los sistemas propicios para jugar bien. Él quiere mostrar que las mujeres sí tenemos las condiciones técnicas y físicas para hacerlo.

Tiempo de definición

Este viernes, con horario unificado (3:00 p.m.), se disputará la última fecha de la fase de grupos de la Liga femenina.



Cabe recordar que a la siguiente fase se clasificarán ocho equipos: los primeros y segundos de cada grupo y los dos mejores terceros.



Santa Fe, Millonarios, América y Medellín ya aseguraron su presencia en los cuartos. Seis equipos luchan por los otros cuatro cupos.



El Cali clasificará como segundo de grupo si gana o empata con Junior (transmite Win +). Si pierde, precisará que una de estas cosas no pase: Nacional le gane a Bucaramanga (grupo C) o que La Equidad venza a Santa Fe (zona A). Así sería mejor tercero.