Kansas City Chiefs se llevó el tiquete para el Super Bowl y enfrentará a los Philadelphia Eagles

Con una dramática victoria ante los Cincinnati Bengals, los Kansas City Chiefs de Parick Mahomes se citaron este domingo en el Super Bowl de la liga de football americano (NFL) con los Philadelphia Eagles, que arrasaron a los San Francisco 49ers.



Una heroica carrera de Mahomes y un gol de campo de Harrison Butker a segundos del final dieron el triunfo 23-20 a los Chiefs frente a los Bengals en la final de la Conferencia Americana mientras los Eagles machacaron 31-7 a unos 49ers lastrados por las lesiones en la Nacional.



El 12 de febrero en Glendale (Arizona), los Chiefs disputarán su tercer Super Bowl de los últimos cuatro años, después del título logrado en la temporada 2019 y el subcampeonato de 2020.



Los Bengals del joven Joe Burrow se quedaron a un paso de clasificar a su segundo Super Bowl seguido, tras la caída el año pasado ante Los Angeles Rams.



En un final dramático, en el que Burrow recibió un placaje clave de Chris Jones en el último minuto, los Chiefs se tomaron su ansiada revancha de la derrota que les aplicaron los Bengals el año pasado ante su público en la prórroga.



Mahomes, único 'quarterback' junto a Tom Brady en llegar a tres Super Bowls en sus seis primeras campañas en la NFL, escribió una nueva página de gloria de su biografía al sobreponerse al esguince en el tobillo derecho que sufrió la semana pasada en la ronda divisional y vencer el duelo ante el talentoso Burrow.



"Quiero darle las gracias a Dios. Él sanó mi cuerpo esta semana", dijo Mahomes. "En el vestuario dijimos que teníamos que jugar juntos y salimos a demostrar que somos un gran equipo".



Los Chiefs fueron superiores en la primera mitad pero se fueron al descanso con una ventaja de 13-6 que permitía a los Bengals pelear por una nueva gesta como la de un año atrás, cuando remontaron una desventaja de 21-3 y ganaron en el tiempo extra.



Compitiendo con una visible cojera, Mahomes dio un asombroso pase de touchdown de 19 yardas a Marquez Valdes-Scantling para que los Chiefs se colocaran 20-13 arriba.



Burrow se lo devolvió con una gran serie ofensiva culminada con la anotación de Samaje Perine pero luego sufrió una intercepción de un pase de 40 yardas y la atrapada decisiva de Chris Jones que daba 40 segundos a los Chiefs para evitar la prórroga.



En el retorno, Skyy Moore logró avanzar hasta la mitad de campo y Mahomes completó lo que faltaba con una épica carrera para colocar a los Chiefs en posición de anotar el gol de campo decisivo de Butker.



- La maldición de los 'quarterbacks' -

En la final de la Conferencia Nacional, los Philadelphia Eagles arrasaron a los San Francisco 49ers por 31-7 y tendrán la oportunidad de culminar su excepcional temporada con el segundo título de Super Bowl de su historia.



Los 49ers, que alargan una sequía de trofeos que se prolonga desde 1994, se vieron condenados por graves errores propios y por una lesión de Brock Purdy, que buscaba ser el primer 'quarterback' novato en clasificar al Super Bowl en la historia.



Casi 70.0000 aficionados del Lincoln Financial Field festejaron a lo grande la clasificación de los Eagles para su cuarto Super Bowl y primero desde la temporada 2017, cuando inauguraron su palmarés batiendo a los New England Patriots de Brady.



"He soñado con esto, y todos los chicos de este equipo han soñado con esto toda su vida", dijo el entrenador de los Eagles, Nick Sirianni. "Poder hacer esto juntos con un grupo de hombres que se quieren, que están conectados entre sí y que harían cualquier cosa por los demás... es muy dulce".



Los cuatro touchdowns de Eagles llegaron a través de la carrera, dos de ellos obra de Miles Sanders y otro de su estrella, el 'quarterback' Jalen Hurts.



Los 49ers llegaban enrachados, con 12 triunfos consecutivos, pero arrastraban graves riesgos en su puesto de mariscal de campo.



A sus 23 años, Purdy tuvo que asumir el trabajo en diciembre por las lesiones sucesivas de Trey Lance y Jimmy Garoppolo pero este domingo no pudo escapar a la maldición y se tuvo que retirar temporalmente del partido por un fuerte golpe en el codo derecho.



Purdy fue el quinto 'quarterback' novato en arrancar una final de conferencia y ninguno de ellos consiguió el boleto al Super Bowl.



El cuarto mariscal de campo de San Francisco, el veterano Josh Johnson, también abandonó el campo por una posible conmoción cerebral.



"Me sentí muy orgulloso de cómo lucharon", dijo el técnico Kyle Shanahan sobre sus jugadores de los 49ers. "Creo que hoy les tocó una mano muy dura. Estoy dolido por ellos".