Juegos Panamericanos Junior: Juan Harvey Caicedo, el karateca que venció la obesidad

Juan Harvey Caicedo, joven deportista que representará a Colombia en los I Juegos Panamericanos Junior (comienzan el jueves), venció a su mayor rival al tomar la decisión de comenzar a practicar el karate: la obesidad.



Hace 9 años, Juan se sentía frustrado por el hecho de no practicar ningún deporte y por su condición física, hasta que un día decidió comenzar su historia como karateca, en busca de solucionar un problema que lo agobiaba.



Lo que nunca imaginó fue lo que sentiría al entrar de lleno a este deporte. “El primer día me enamoré del karate”, afirmó Caicedo con una gran sonrisa en el rostro.



“Lo que más me apasiona de esta disciplina es competir, sentir la adrenalina de salir e intentar siempre ser el mejor”, cuenta Juan, que además de la parte física, dice que es importante entrenar su parte mental a la hora de competir en los diferentes torneos y así estar preparado de la manera adecuada.



Para los Juegos Panamericanos Junior, Caicedo mantiene una gran rigurosidad en sus entrenamientos, visualizando cada uno de estos como si fuera una competencia y a sus compañeros como si fueran sus más grandes contrincantes. Asume cada entreno con gran profesionalismo.



Una vez se pone el judogi (su uniforme), se olvida de todo lo que hay a su alrededor y se enfoca en ser el mejor.



“La preparación para los Juegos se ha hecho en una concentración a nivel nacional, aparte del entrenamiento que realiza la Liga”, cuenta el deportista. En la parte física y emocional se le ve preparado, ansioso y motivado para conquistar estos Juegos, puesto que llega con un buen ritmo de competencia.



A pesar de su corta edad, cuenta con una gran experiencia a la hora de disputar torneos de talla nacional e internacional, pues ha sido campeón centroamericano, subcampeón suramericano, quinto panamericano, décimo del mundo y campeón nacional en varias ocasiones, logrando con esto, destacar al país en esta disciplina y generar para muchos la confianza de poder alcanzar una presea dorada en los Panamericanos.



La superación, perseverancia y disciplina que tanto caracterizan a Caicedo, lo han ayudado a remontar encuentros difíciles ante grandes oponentes, demostrando que nunca se debe dar por vencido y que es capaz de superar cualquier adversidad en competencia. Las aspiraciones son cada vez mayores y sabe perfectamente que tiene todo para ser campeón.



A sus 19 años, Juan hace su carrera universitaria como profesional en deporte, apoyado por la beca que ganó gracias a los Juegos Supérate, aunque por momentos se le vuelve un poco difícil poder rendir en ambos aspectos, pues muchas veces el tiempo es corto para realizar los trabajos de la universidad y viajar alrededor del mundo a diferentes competiciones.



El Tatami (pista donde se disputa el karate) es el lugar en el mundo donde Juan se siente más cómodo y deja de lado todo lo que no tenga que ver con karate. Entre más difícil sea el rival, mejor es su rendimiento. Por eso, es uno de los grandes candidatos a ocupar un lugar en el podio.