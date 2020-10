Juan Sebastián Muñoz, primer líder de The Zozo Championship

Alejandro Cabra Hernandez

Nada detiene a Juan Sebastián Muñoz. Este jueves, el colombiano inició de la mejor manera el ZOZO Championship, el nuestro es el mejor del evento con un ‘score’ de -8 y 64 golpes. Tyrrell Hatton y Brian Harman persiguen al nuestro en la segunda y tercera posición, respectivamente.



La buena racha del bogotano se mantiene, pues hasta el momento no ha fallado ningún corte en lo que va de la temporada 2020-21, tanto así que ya cuenta con un noveno puesto. Esto se dio el pasado fin de semana en la CJ Cup, torneo que se llevó a cabo en Las Vegas, Nevada.



Lea también: ¿Dopaje en el Giro? Italiano Matteo Spreafico dio resultado 'anormal' y fue suspendido



Las acciones de este jueves para Juan Sebastián no iniciaron de la mejor forma, ya que en el hoyo uno tuvo que anotar su primer ‘bogey’ del día, situación que fue revertida rápidamente con cuatro ‘birdies’ del 2 al 6. En el siete las cosas mejorarían aún más, y con un ‘águila’ en el par 4 del siete se ponía por primera vez en el día como líder con -5. Al final de esa primera vuelta, un nuevo ‘bogey’ lo ponía en -4 y 32 golpes.



Muñoz aún no mostraba lo mejor de su juego, y es que esto lo pondría en práctica al inicio de la segunda vuelta de este jueves, cuando le anotó ‘birdies’ al 10, al 11 y al 13, iniciando esta parte del día. Las ‘horas bajas’, si se le podrían llamar así, llegarían en el 14, cuando un doble ‘bogey’ después de una mala salida y enredarse al lado de unos árboles, frenarían de manera momentánea su buen momento, pero como ya lo dijimos, el nuestro viene en racha y se recuperó rápidamente con un ‘Eagle’ en el 16 y un ‘birdie’ más en el 17, con lo que cerró este gran día.



Es importante resaltar, que Juan Sebastián aspira a lograr su quinta victoria en el profesionalismo. En su año de debut en la élite, en 2015, logró triunfos en el Abierto de Bucaramanga y el Abierto de Medellín, ambos del Tour Profesional Colombiano, y un año más tarde, en 2016, ganó el Club Colombia Championship del entonces denominado Web.com Tour, ahora Korn Ferry Tour. Y en 2019 obtuvo su corona más brillante, la del Sanderson Farms Championship, que le aseguró condición en el PGA Tour por las próximas dos temporadas en el máximo circuito internacional.



En el Sanderson Farms Championship de 2019, cuando Muñoz se alzó con su primera en este circuito, su primera ronda había sido de 70 golpes, lo que este gran inicio y el buen momento por el que atraviesa, puede avizorar un buen fin de semana para este bogotano que buscará su segunda victoria en el PGA y seguir agigantando su figura.



Al final del día ninguno de los perseguidores logró alcanzar el ‘performance’ del colombiano. El más cercano perseguidor es el inglés Tyrrell Hatton, que con siete bajo el par está en la segunda casilla. El tercer puesto está siendo compartido por seis golfistas con -6 para el campeonato.



El que no tuvo una muy buena ronda fue el vigente campeón, Tiger Woods, quien está en la parte baja de la tabla con un registro de 76 golpes y +4. Con estos números, el multicampeón está lejos de meterse por la pelea y revalidar el título que logró el año pasado en este certamen, que en aquella oportunidad se jugó en Japón.



Además del rendimiento de Juan Sebastián, otro latino de gran ‘performance’ es el mexicano Abraham Ancer, golfista que también se metió en el top 10 con un ‘score’ de -5. En la casilla 39 nos encontramos a Joaquín Niemann, con -2.



Para el viernes, Muñoz tendrá como objetivo mantenerse en la parte alta y poder llegar al fin de semana entre los mejores para poder luchar por su segundo título en este circuito. Para mañana lo veremos en acción en horas de la tarde de California.