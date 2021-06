Juan Sebastián Muñoz, de altas y bajas en su debut en el U.S. Open 2021

Ricardo Micolta Angulo

La crudeza de un difícil South Course del Torrey Pines Golf Links (California) aterrizó con algo de crueldad al colombiano Juan Sebastián Muñoz en la mañana de este viernes, cuando le dio continuidad a su primera ronda del U.S. Open 2021 luego de tener que parar el jueves por la suspensión por falta de luz.



Jugando en uno de los últimos turnos del jueves, literalmente a Muñoz "le cogió la noche". La USGA suspendió las acciones sobre las 9:51 p.m. (hora de Colombia) por falta de luz, cuando el bogotano hacia tránsito por el hoyo 5 (el 14 en su recorrido), parcialmente en el quinto lugar en -2, producto de dos 'birdies' en las banderas del 18 y 2.



Una trasnochada con buenos augurios para los amantes del golf en nuestro país. Sin embargo, la mañana de este viernes nos subió a la estratósfera para luego bajarnos a la llanura. Los pares del 5 al 8 lo pusieron tercero momentáneamente, pero en el 9 se apuntó un doloroso doble 'bogey' en lo precipitó cuesta abajo en el 'leaderboard', al puesto 21 con 71 impactos, pares en la jornada y en el campeonato.



Dada la suspensión del día anterior, Muñoz no tuvo tiempo de digerir lo ocurrido, pues debió pararse de vuelta en el 'tee' del hoyo 1 de una vez para jugar la segunda ronda de inmediato.



Parcialmente el sudafricano Louis Oosthuizen y el estadounidense Russell Henley comandan el tablero del U.S. Open en -4. El inglés Richard Bland, el español Rafael Cabrera-Bello y el italiano Francesco Molinari marchan terceros en -3.

Noticia en desarrollo.