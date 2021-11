Johan Rodríguez, La gran carta de Colombia en el tenis panamericano

¿Qué se necesita para llegar a ser el número 1? Muchas veces nos preguntamos sobre el secreto para ser el o la mejor de todos. Aun así, es muy claro que no es nada fácil. Se necesita de trabajo, dedicación, perseverancia y, la gran mayoría de ocasiones, de sacrificio.



Y ese es el caso de Johan Rodríguez, un joven tenista que es la raqueta número en Colombia de su categoría sub 18. Hoy en día está en el top 40 del ITF y es una pieza clave para conseguir una medalla para el país en estos Juegos Panamericanos Junior.



Sin embargo, su historia para llegar hasta aquí ha estado cargada de momentos inolvidables y muestra de una vida de dedicación a este deporte.



Su inicio en el deporte fue cuando empezó a acompañar a su papá a dar las clases de tenis que le daba a otros niños.



Con 6 años de edad, tomó una raqueta y empezó a golpear la pelota contra la pared, y tanto padre como hijo se dieron cuenta en ese momento que ahí estaba escrita su historia de vida en el deporte.



Nacido en Melgar, un municipio del Tolima, Johan creció en una ciudad donde casi no se veía el tenis. Eran muy pocos los sitios que contaban con canchas, pero siempre lograba encontrar la manera de entrenar e ir mejorando en este deporte.



A sus 10 años ganó su primer torneo, pero esa alegría tuvo que ser por fuera, en Ibagué, debido a que en su pueblo natal nunca hubo competencias de tenis.



“Hubo un año y medio en el que mi papá y yo viajamos en una moto por todo Colombia para poder competir. Pasé el Alto de la Línea muchas veces como a las 10 de la noche, hacía mucho frío, lo recuerdo. Eran muchas horas uno ahí sentado. Con esos viajes empiezas a apreciar mucho más las cosas, y también a valorarte a ti mismo, porque a veces tú no te das el valor que te mereces; debes resaltar el esfuerzo que has tenido qué hacer para cumplir objetivos y sueños”.



Una carrera de padre e hijo

El ‘profe’, Don Alexander Rodríguez, es el que ha sido el principal pilar para Johan en su carrera como tenista. Este padre admite que su hijo es un ejemplo de vida.



“El tenis es un deporte en Colombia muy elitista, yo soy profesor de esta disciplina, pero como entrenador me he dedicado a ganarme el día a día, el cuento es diferente cuando ya tienes un hijo tenista. Nosotros somos de una clase humilde, tuvimos que hacer un esfuerzo grande para poder conseguir el dinero y asistir a torneos internacionales y nacionales; nos ha tocado hacer rifas y hasta hubo situaciones que nos tocó pedir ‘limosna’ para poder sacar a Johan adelante”.



Don Alex, con lágrimas, confiesa que Johan ha tenido que sacrificar mucho para llegar al talento que tiene hoy en día, pues, “mi hijo no tuvo una infancia común, ya que por ejemplo, toda la vida ha tenido clases virtuales debido a los horarios de entrenamientos y la dedicación para las competencias. Para él, esto ya era su ‘normalidad’ desde hace muchos años”.



El padre quiere que su hijo sea el mejor de todos, lo acompaña a todas partes y vive cada instante al límite.



Por su parte, Johan habla con mentalidad de ganador, en su cabeza está todo por lo que ha pasado. Desde hoy saldrá a representar a su país en los Panamericanos Junior y buscará demostrar que el sueño de ser el número 1 va por buen camino.