Jaime Echenique: "Los scouts me decían que por ser colombiano era difícil jugar la NBA"

El hombre del momento. El basquetbolista Jaime Echenique ha sido la figura del deporte colombiano en el final de 2021 y comienzos de 2022, gracias a su debut como profesional en la NBA de los Estados Unidos.



El barranquillero de 24 años dialogó con los medios de comunicación colombianos desde territorio norteamericano, donde habló sobre sus sensaciones de jugar en la liga más importante del baloncesto en el mundo y los retos que vienen para él.



¿Cómo fue su proceso para llegar a la NBA?

"En España estaba teniendo una temporada muy buena. Yo estuve en la mira de muchos scouts de la NBA, me valoraban, pero me decían que yo era colombiano y allá no había un baloncesto fuerte. Luego me decían que por ser latinoamericano era un poco pesado el traspaso, a diferencia de Brasil o Argentina. No ha sido muy fácil llegar aquí, a veces como jugadores no entendemos la magnitud de dónde estamos".



¿Cómo han sido los entrenamientos con los Washington Wizards?

​"Los entrenadores se dan cuenta de mi proceso todos los días, me dicen que estoy haciendo las cosas bien y obviamente los detalles del juego son más estructurales como saber jugar en los espacios, cómo ubicarme para no ocupar el mismo espacio que un compañero. He aprendido a analizar las situaciones y cómo se reacciona. Yo hablo con mis compañeros y les pregunto cómo se hace esto y me dicen".



¿Algún día jugará con la Selección Colombia?

​"No se ha dado la oportunidad para jugar con la Selección Colombia, estoy en un punto de mi carrera donde siento que tengo otros objetivos que me importan un poco más. También por algunas condiciones hoy me impiden representar a mi país".



¿Cómo va el tema de la renovación de su contrato?

"Yo no puedo manejar ese tipo de cosas como la extensión de mi contrato, yo solo puedo demostrar lo que sé hacer y esperar mi llamado para jugar. Solamente es esperar la oportunidad y que todos se den cuenta lo que puedo aportar".



¿Cómo ha recibido el apoyo que le han brindado desde Colombia?

"Cuando eres consciente de todo lo que esa persona tuvo que pasar para llegar donde está ahora, genera la empatía que se siente. Eso es lo que amo de Colombia, que somos muy empáticos y recibimos a todos con los brazos abiertos".