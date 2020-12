IN Cali, el mundo divertido y competitivo de las personas con discapacidad

Juan Carlos Pamo

El programa IN Cali de la Secretaría del Deporte y la Recreación de la capital vallecaucana, ahora llega a más lugares a través de la virtualidad. Son muchos los testimonios de evolución y de motivación por los programas de actividad física, recreativos y de deportes adaptados, desde donde se está forjando la cantera de los deportistas paralímpicos de la región.



“Ahora sabemos que hay otro mundo en el que pueden apoyar a mi hijo”, asegura Mayerlin Uribe. Ella es la madre de Samuel Matías Valencia, quien padece una parálisis cerebral; nació sietemesino, de urgencia, previniendo una convulsión. Midió 37 centímetros. El pasado 21 de noviembre, Samuel celebró sus siete años de edad. Fue un cumpleaños diferente, animoso, lleno de las esperanzas que le ha permitido la práctica de boccia, actividad a la que se vinculó durante el confinamiento de la pandemia.



“Vimos un Facebook Live y yo le dije a Samuel, ‘que chévere que participaras’, luego de que escuchamos testimonios de otras personas con discapacidad. Él me respondió, ‘sí má, yo quiero’. Ha sido muy productivo. El niño empezó a poner más en práctica la mano; le han enseñado sobre la movilidad de la silla de ruedas, a lanzar… Estamos muy contentos. El niño está viendo que sí se puede continuar. El programa lo veo como una nueva puerta en la vida de Samuel”, cuenta la madre del chico, quien ya avanzó a segundo grado de primaria; ya lee y escribe, “solo le falta ponerse en pie”, añade Mayerlin.



La alegría de Mayerlin es similar a la de Jessica Mosquera, la madre de Dylan Joel, a quien le faltó oxígeno al nacer y como consecuencia, también padece de parálisis cerebral, lo cual no ha sido obstáculo para el disfrute de sus días, “desde que se despierta”; desde que se vinculó a la práctica de boccia del programa IN Cali, de la Secretaría del Deporte y la Recreación. “El proceso ha sido espectacular, lo ha hecho más dependiente y seguro de él mismo. Ya tiene más fuerza en los brazos y más alegría”, cuenta Jessica.



“Estamos creando la cantera de los deportistas paralímpicos. Contamos con programas de actividad física y recreación para quienes no tiene como objetivo el alto rendimiento y desean mantenerse activos. Además, hay dos niveles de deportes adaptados para los potenciales talentos: para-atletismo, para-natación, fútbol adaptado, boccia, tenis de mesa, ajedrez adaptado, y slalom, que tiene que ver con la superación de obstáculos en las sillas de ruedas, para que potencien sus habilidades”, manifiesta Marcela Ramón, coordinadora del programa IN Cali.



IN Cali, propende por la iniciación deportiva para personas en situación de discapacidad, además de brindar accesibilidad a la actividad física y la recreación. Impacta a 708 personas, entre niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y cuidadores de las diferentes comunas de Cali, y los corregimientos de la capital vallecaucana.



Las limitantes de la pandemia para realizar actividades presenciales, permitió, a través de la virtualidad, un mayor impacto con las diferentes disciplinas; vincular a más públicos, comprobar la evolución en los beneficiados. “Tenía la mano izquierda totalmente cerrada y ahora he logrado movilidad. Antes de vincularme a la práctica de boccia, no salía de la monotonía, del colegio a la terapia y luego a la casa. Ahora, hago parte de las Selecciones Cali, Valle e inicié el proceso para integrar el combinado colombiano. Mi anhelo es estar en unos Juegos Paralímpicos”, manifiesta Esteban Montaño, quien también sufre de parálisis cerebral.



La práctica de boccia está clasificada en deporte adaptado y recreativo, donde participan grupos desde los 4 años y hasta los 40. Iniciando el mes de diciembre, se encontraron, Samuel Matías, Dylan Joel, Esteban y varios de los practicantes y competidores de los diferentes programas de IN Cali. La integración fue con motivo del Día de la Discapacidad, donde además de la jornada de esparcimiento, lograron poner la capacidad física en movimiento.



“Tenemos gente que se conecta por Facebook o Zoom desde todos lados, por eso, vamos a mantener algunos grupos virtuales que permitan que las personas que no se pueden desplazar, no dejen de hacer actividad física”, indica Marcela Ramón, sobre las actividades físicas, recreativas y de capacitación.



Es así como desde la Secretaría del Deporte y la Recreación de Cali, se les ha creado a las personas en situación de discapacidad, un nuevo mundo de entretenimiento, de competitividad, y donde se les brinda más deseos de superación, ahora, a través de la virtualidad. Así es IN Cali, para el disfrute de los beneficiados y la tranquilidad de los padres y cuidadores.