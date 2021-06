¡Imparable! Isabella Arcila sigue batiendo récords en el Nacional Interligas de Natación

Ricardo Micolta Angulo

La nadadora caleña Isabella Arcilla, quien se encuentra en Barranquilla participando del Campeonato Nacional Interligas, volvió a demostrar su poderío al ganar la final de los 50 m libres en la noche de este miércoles (16.06.2021), con un registro de 25:70, que la sigue posicionando en la cúspide de la natación de carreras en Colombia. En la previa logró un tiempo de 00:25.61, quedándose con la medalla de oro.



Adicional a esto, logró la presea dorada en los 4x100 libre, deteniendo los cronómetros en 3:54.96, junto a su equipo de la Liga del Valle.



Arcila rompió el martes el récord absoluto nacional de los 100 m espalda femenino, en las clasificaciones de la prueba, alcanzando la marca mínima ‘B’ para los Juegos Olímpicos de Tokio con un registro de 1:01.08, mejorando el tiempo de Carolina Colorado, quien había impuesto 1:01.19 en el 2008.

La previa del Nacional Interligas

Estos logros son un buen presagio para lo que será su participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que iniciarán el 23 de julio, por eso, tras llegar a Cali desde Duitama, donde desarrolló entrenamiento de altura, habló con la Alcaldía de Cali sobre todos sus retos deportivos.



Desde las piscinas Hernando Botero O’Byrne, de la Unidad Deportiva Jaime Aparicio, explicó que lo que le ha favorecido, más allá de la preparación en el agua, es poder estar otra vez en Colombia “donde tengo mucha paz, tranquilidad, mi familia y el apoyo de Indervalle, de la Liga de Natación, de la Secretaría del Deporte, de la Federación Colombiana de Natación, un sistema de apoyo muy fuerte que me ha elevado, emocionalmente estoy tranquila y físicamente se me nota”.



La nadadora olímpica está radicada en Estados Unidos, donde se prepara para ser la primera mujer colombiana en llegar a una final olímpica, sin embargo, Cali Ciudad Deportiva siempre la llama y su permanencia acá la hace sentir más fuerte.



“Ha sido una sensación bacana, como que todo regresa a su ciclo. Yo empecé en Cali, con el entrenador Fernando Bermeo, quien me sembró la semilla de la competitividad en la natación y hoy que estamos intentando lograr Juegos Olímpicos de nuevo. Regresar a la ciudad que me despertó el amor de la natación es muy bonito”, expresó Isabella.



Luego de la lesión de hombro que la puso en apuros en la preparación hacia Tokio 2020, el año pasado, tuvo momentos de reflexión: “cuando pasó la pandemia concluí que era la oportunidad de tener más tiempo para superarla. Todos empezamos desde cero y desde septiembre pienso que puse un buen bloque de preparación en Estados Unidos”.



Sobre la oportunidad de estar en su segunda olimpiada, comentó que mentalmente es el sueño de la vida, a sus 27 años de edad.



“Soy una persona que crece con los retos, siempre me gusta ser ambiciosa, Los diamantes se hacen bajo presión, debemos surgir y motivarnos, quiero evolucionar con la clasificación directa a Juegos Olímpicos”.



Isabella Arcila cerrará su participación en el Campeonato Nacional Interclubes, que se cumple en el Complejo Acuático Distrital Eduardo Movilla, cuando compita este sábado en las pruebas de 100 m libres.



“La preparación continuará, esperemos que los resultados se den, estén muy pendientes y gracias a todos los que me han apoyado y nos vemos más adelante en Tokio 2020”.