Hoy comienzan las emociones en el Torneo de las Américas, en Cali

Con 36 partidos inicia hoy en Cali uno de los certámenes más importantes del fútbol aficionado, y cuna de grandes estrellas: el Torneo de las Américas.



La jornada comenzará a las 8:30 a.m. en las canchas de La Troja, Sede Deportiva Super Bowl, La Z, Club Benport y en la sede del Deportivo Cali.



América y Deportivo Cali afrontarán el torneo en diferentes categorías con sus jóvenes promesas.



Daniel Mejía, técnico del América Sub 17, dijo que su equipo irá por el título. “La idea es ganar el torneo; tenemos buenos jugadores, un 9 goleador muy técnico como Johan Garcés; hay un volante, Lukas Londoño, que por sus goles y asistencias en el Nacional Sub 17 está bien referenciado. Es un interior moderno, no el clásico 10, un jugador que genera fútbol y tiene un remate peligroso. También contamos con Luis Riascos, un lateral izquierdo que va mucho al ataque”.



Por su parte Julián Rincón, técnico del Cali Sub 17, señaló que “en este torneo contaremos con jugadores que han estado en la Selección Valle y los que estuvieron en el microciclo de la Selección Colombia Sub 17: Alejandro Rojo, Elver Arizala, Felipe Ortiz y Juan Manuel Molina”.