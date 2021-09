Homenaje de 'oro' para las voleibolistas vallecaucanas que lograron el cupo al Mundial

Un sentido homenaje se les rindió en la sede de Indervalle a las deportistas vallecaucanas que hicieron parte de la Selección Colombia de voleibol que se clasificó al Mundial del próximo año en Polonia y Países Bajos.



La central Valerín Carabalí, la auxiliar Margarita Martínez y la líbero Camila Gómez, piezas claves del equipo que hizo historia al vencer a Brasil y a Argentina, dos potencias, en el mismo torneo, estuvieron presentes para recibir la medalla ‘Oro Puro’ y un ramo por parte de la gerencia de Indervalle y la Liga Vallecaucana.



También estuvo la auxiliar Laura Grajales, quien si bien tuvo una participación menor en el torneo, es una de las grandes proyecciones para el seleccionado. Ivonne Montaño y Ana Karina Olaya, también vallecaucanas, no pudieron asistir debido a que se encuentran uniéndose a sus equipos de las ligas de Suecia y Portugal, respectivamente.



Carabalí, de 20 años, y que tuvo en sus manos varios bloqueos claves para garantizar las victorias de las dirigidas por el brasileño Antonio Rizola ante Chile, Argentina y Brasil, se mostró agradecida por el reconocimiento y agregó que: “Después del partido con Brasil no lo podía creer. Le ganamos al 80% del equipo que fue subcampeón olímpico. El poder cumplir nuestros objetivos personales y grupales se dio por nuestro arduo trabajo”.



Valerín, que jugó tres años en la Liga de Hungría, ahora hará parte de la plantilla del VCMB Elite de Francia, donde también milita la caleña Margarita Martínez, quien será “mi ayuda para aprender francés y adaptarme”.



Martínez, de 26 años y quien es una de las estrellas del seleccionado, brilló en el juego ante Brasil, número uno del ranking mundial, pese a arrastrar problemas en una de sus rodillas y en los tendones de aquiles.



“Todo se pudo mejorar con el trabajo físico y la terapia, pero se sintió un poco en el partido contra Brasil por lo exigente. Yo creo que ese partido fue de corazón. Necesitábamos dos sets para ser segundas, y ya con el segundo set supimos que podíamos ganar el partido”.



Sobre lo que les aporta al profesor Rizola, quien ya lleva cuatro años al frente del representativo nacional, comentó que “es un padre para nosotros. Llegó a cambiarnos la mentalidad. Esa ha sido la diferencia en todo el proceso. Teníamos un objetivo a largo plazo que ya cumplimos”.



Respecto a sus objetivos en la cita mundialista, a llevarse a cabo en septiembre del año que viene, enfatizó en que “sabemos que hay trabajar mucho más, porque no bastan dos victorias para hacer un buen mundial”.



Por su parte, Camila Gómez, la líbero del seleccionado y quien lleva el peso de ser la única jugadora que no marca puntos, pues su labor es netamente defensiva, explicó este como un objetivo que llevan buscando por ocho años.



Sobre si la victoria ante Argentina fue una revancha tras la derrota en el Preolímpico de Bogotá, prefirió decir que “no lo veo como una manera de revancha o de sacarnos el dolor, somos buenos equipos ambos: ellas saben que nos pueden ganar y nosotras que les podemos ganar a ellas. Se trata de trabajar siempre y estar preparado”.



Camila, que tuvo un reciente paso por el Flamengo de Brasil, espera solucionar algunas cuestiones de visado para jugar la próxima temporada de la Liga Americana de Estados Unidos, de nivel semiprofesional.



Gómez, antes de despedirse, dejó claro un mensaje a las rivales de Colombia en el Mundial: “no solo lo parecemos, ya somos potencia”.