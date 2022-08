Hijo de Pedro Grajales, leyenda del atletismo colombiano, recluta figuras para la Universidad de Miami

Alejandro Grajales es el hijo de Pedro Grajales, uno de los atletas más grandes de Colombia por sus marcas nacionales, logros internacionales y porque en los 400 y 200 metros planos, lo mismo que en el relevo de 4x100, le dio muchas alegrías al país.



Alejandro vive desde 1995 en Miami, y allí trabaja en una prestigiosa universidad como ‘reclutador’ o cazatalentos de promesas del atletismo. Esa función es la que lo tiene por estos días en su natal Cali, viendo lo que sucede en el Mundial Sub 20.



“Cuando uno viene a estos eventos es para reclutar o tratar de conseguir a las nuevas figuras como las estamos viendo en Cali, con atletas que están imponiendo nuevas marcas. La idea es darles la oportunidad a estos deportistas de ir a Estados Unidos para que tengan esa experiencia universitaria”, dijo Grajales.



Alejandro no es el único cazatalentos venido de universidades de Estados Unidos. “He contado como diez que vinieron con la misma expectativa, reclutar atletas de muchas partes del mundo; uno les pasa el programa de las universidades, les ofrece las becas y ya ellos deciden si aceptan o no”.



Alejandro confiesa que se metió de lleno al atletismo por su papá. “Fui atleta de joven; incluso, mi entrenadora fue Emperatriz González (primera entrenadora de Ximena Restrepo), pero el cuerpo no me dio, aparecieron las lesiones y eso me obligó a dejar la competencia para comenzar como entrenador; con eso demuestro el amor que le tengo a este deporte, en gran parte por la influencia de mi padre”.



En cuanto a colombianos en carpeta, Alejandro Grajales dice que ya ha tenido contactos con Natalia Linares, considerada la sucesora de Catherine Ibargüen, y con otros deportistas. “Ya he hablado con ellos, les dije lo que les podía ofrecer la Universidad de Miami, la posibilidad de comenzar una carrera universitaria allá, de hablar el inglés y de estar en competencias de gran nivel. La información ya la tienen ellos, solo resta esperar una decisión”.



Alejandro también habló de lo que sigue representando su padre a pesar del paso del tiempo.



“Es algo muy bonito que a mi padre se le recuerde todavía con mucho cariño por el gran atleta que fue y las alegrías que le dio a Colombia. Pero no solo por eso, sino por la calidad de persona que es y eso me lo inculcó a mí. Con él estoy muy agradecido porque fue la persona que me impulsó a irme a buscar mi futuro en Estados Unidos”.



Los Grajales estarán de nuevo este viernes en el Pascual Guerrero viendo lo que más les gusta: el atletismo.