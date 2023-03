Grandes cambios para el Mundial de MotoGP que inicia en los próximos días

El calendario de la temporada 2023 del Campeonato del Mundo de MotoGP, que comenzará el domingo en el circuito portugués de Portimao, tendrá 21 carreras, un récord, destacando dos pruebas inéditas, en Kazajistán e India.



Por primera vez desde 2006, la temporada comenzará en Europa, después de varios años que lo hacía en Doha, en el circuito de Lusail, que se encuentra en obras y que no albergará el Gran Premio de Catar hasta noviembre.



1. Portugal, Algarve - 26 marzo



2. Argentina, Termas de Río Hondo - 2 abril



3. Américas, Austin (Estados Unidos) - 16 abril



4. España, Jerez - 30 abril



5. Francia, Le Mans - 14 mayo



6. Italia, Mugello - 11 junio



7. Alemania, Sachsenring - 18 junio



8. Países Bajos, Assen - 25 junio



9. Kazajistán, Sokol - 9 julio



10. Gran Bretaña, Silverstone - 6 agosto



11. Austria, Spielberg - 20 agosto



12. Cataluña, Barcelona - 3 septiembre



13. San Marino, Misano (Italia) - 10 septiembre



14. India, Buddh - 24 septiembre



15. Japón, Motegi - 1 octubre



16. Indonesia, Mandalika - 15 octubre



17. Australia, Phillip Island - 22 octubre



18. Tailandia, Buriram - 29 octubre



19. Malasia, Sepang - 12 noviembre



20. Catar, Lusail - 19 noviembre



21. Valencia, España - 26 noviembre



Los Favoritos



¿Doblete para Francesco Bagnaia o revancha de Fabio Quartararo? El italiano inicia este fin de semana en Portugal la defensa de su título de MotoGP y tendrá como gran rival al francés, que busca recuperarlo en una temporada en la que se espera el regreso al máximo nivel de Marc Márquez.



'Pecco' Bagnaia sabe que parte como favorito. Entre su título y el rendimiento de su Ducati llega lanzado a este arranque del Mundial.



El camino hacia su primer título de MotoGP no empezó bien, pero el piloto de 26 años firmó una segunda parte de la temporada espectacular.



La temporada 2023 comienza en el circuito de Portimao, en el Algarve (sur de Portugal) y Bagnaia parece preparado tras dominar los últimos ensayos de pretemporada, a mediados de marzo en el mismo trazado: logró el mejor tiempo y batió el récord de la mejor vuelta en el circuito que él mismo tenía desde 2021.



"Podemos decir 'misión cumplida'. Estamos preparados para afrontar la nueva temporada", aseguró el italiano tras los cinco tests completados (tres en febrero en Malasia).



Bagnaia afrontará la nueva temporada con cambio de compañero. El australiano Jack Miller fichó por KTM y le sustituyó el también italiano Enea Bastianini, que fue piloto de Ducati-Gresini, ascendido al equipo de la fábrica italiana.



¿Un tercer aspirante?



"Los ensayos son únicamente ensayos, pero parece que 'Pecco' domina, aunque tanto Fabio como Marc estarán ahí", vaticinó a la AFP Carmelo Ezpeleta, presidente de Dorna, promotor de la MotoGP.



Quartararo, de 23 años, parecía encaminado a ganar un segundo Mundial consecutivo en 2022, pero la falta de velocidad de su Yamaha le condenó junto a las varias caídas que sufrió en la segunda parte de la temporada y la remontada de Bagnaia.



Tras renovar con la marca japonesa por dos temporadas, hasta 2024, 'el Diablo' busca la revancha con una moto que no parece la mejor, según lo visto en los tests de pretemporada.



También aspira a regresar al máximo nivel el seis veces campeón del mundo Márquez (Honda). Mientras que la nueva generación tomaba el poder, el español ha intentado recuperarse de sus problemas físicos, sometiéndose a varias operaciones.



De regreso en los circuitos desde septiembre, Márquez espera que esta vez sea la buena y pueda volver a pelear por el título