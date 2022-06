Gobierno del Valle hizo un reconocimiento a 15 ligas deportivas y 71 deportistas 

Por su buen desempeño y excelentes resultados, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, exaltó la labor durante el primer semestre de 2022 de 15 ligas deportivas y 71 deportistas que hacen parte del programa ‘Valle Oro Puro’.



"Felices porque el Valle del Cauca hoy sigue siendo una potencia deportiva en los campeonatos nacionales, tenemos una gran cantidad de deportistas clasificados a Juegos Nacionales con la esperanza de retener el título”, dijo la mandataria departamental, quien entregó placas de reconocimiento en una noche especial.



Las ligas de Atletismo, Ajedrez, Lucha, Hapkido, Karate do, Judo, Bolo, Voleibol, Balonmano, Gimnasia, Natación, Tiro con Arco y de Deportistas Limitados, hicieron parte del homenaje.



“Yo formo mujeres exitosas empezando por Yuri Alvear mi alumna, ahora tengo más mujeres que se vienen preparando para los Juegos Nacionales”, dijo Ruperto Guaña, entrenador de la Liga Vallecaucana de Judo.



A 71 deportistas vallecaucanos, que obtuvieron medallas en competencias internacionales, el Gobierno del Valle también agradeció su compromiso y triunfos para la región.



“Esto representa una alegría, me siento muy feliz de recibir este incentivo y me estimula para seguir dando lo mejor de mí”, expresó Valeria Araujo, deportista del Valle.



Durante la ceremonia de reconocimiento, una empresa privada hizo entrega de 15 sillas de ruedas para deportistas del sector paralímpico.



“Hoy nuestros atletas, los entrenadores, nuestro equipo biomédico, toda la familia ‘Valle Oro Puro’ está feliz de recibir este reconocimiento”, puntualizó Carlos Felipe López, gerente de Indervalle.