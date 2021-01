“Yo de compañero de Jefferson Duque ahí mismo lo levanto”: ¿quién lo dijo?

Juan Carlos Pamo

El exgoleador Iván René Valenciano criticó las declaraciones del delantero de Nacional, Jéfferson Duque, en las que salió a ofrecerle disculpas a la hinchada y al cuerpo técnico por la eliminación del club verde ante Tolima en la Copa Betplay tras la derrota 2-0.

El capitán de Nacional mencionó, evidentemente molesto, las siguientes palabras en la rueda de prensa: “Esto que pasó hoy es una vergüenza, nos viene pasando y no tiene por qué pasarnos más. Quiero que los jugadores entiendan dónde estamos y aquí nos tenemos que tocar las que sabemos para salir de este bache pero ya no más”.



Valenciano explicó, en el programa VBAR de Caracol Radio, que esa actitud no estaba bien con sus compañeros de equipo y que era reprochable: “Yo de compañero de Jéfferson Duque, ahí mismo lo levanto. Se le fueron las luces. Lo respeto pero fue a quedar bien con la hinchada”.