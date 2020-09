¡Ya es 'diablo'! El nuevo refuerzo del América de Cali, feliz por ponerse la roja

Francisco Henao

América ya cerró su primer refuerzo, y aunque no ha firmado porque aún está en Argentina, el delantero gaucho Juan Cruz Kaprof confirmó que ya se llegó a un arreglo con los escarlatas para jugar en el fútbol colombiano.



"Estoy muy feliz porque voy a un club muy importante. Cuando me avisó mi representante me puse muy contento, acá se lo conoce mucho al América, sé la historia que tiene, uno sabe que es un desafío muy importante, me gustan mucho los desafíos, tenemos la Copa Libertadores y tres torneos más, y hay que apuntar a eso”, dijo el argentino en entrevista con el Supercombo del Deporte.



Señaló Cruz Kaprof que está ansioso por viajar y meterse de lleno a los trabajos con el cuadro escarlata.



"Ya quiero viajar, pero debo esperar a que se soluciones algunas situaciones; la idea es llegar, conocer a mis compañeros y ponerme a las órdenes del entrenador. Me alegra este nuevo paso que doy, la llamada del técnico del América y del director deportivo fue clave para convencerme", señaló.



Cruz Kaprof es delantero, tiene 25 años, se inició en River Plate y después pasó al Metz de Francia; regresó al fútbol argentino para militar en Defensa y Justicia, luego Atlético Tucumán y por último Arsenal de Sarandí.