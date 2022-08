"Vamos a Manizales en busca de sacar un resultado positivo": Alexandre Guimaraes 

América de Cali visita este viernes al Once Caldas por la novena fecha de la Liga. El cuadro americano sale en busca de su tercera victoria en la Liga. Estas son las palabras del técnico Alexandre Guimaraes.



"Once Caldas en cualquier lugar es un rival complicado. Tenemos la motivación de seguir en buen camino en la Liga. Hace mucho que no ganamos allá. Queremos los tres puntos".



América de Cali viene de conseguir un importante triunfo en casa ante Junior. Los 'Diablos rojos' quieren firmar su segunda victoria consecutiva.



"El equipo está muy bien. Todo el mundo está en la actitud de una buena racha. La misión es salir de allá un resultado positivo. Tenemos con que ir a pelear allá", comentó Guimaraes.



Por último, se confirmó que el delantero y capitán del equipo, Adrián Ramos no estará en el encuentro por lesión.



"La ausencia de Adrián la analizamos toda la semana. Sabemos y confiamos que el que asuma su posición lo hará bien", concretó Guimaraes.

