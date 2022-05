Univalle se quedó con el doble botín de la Copa Universitaria Fútbol Sala que se realizó en Cali

Este martes concluyó la primera edición de la Copa Universitaria de Fútbol Sala Cali Ciudad Deportiva, en el que la Universidad del Valle celebró por partida doble al obtener los trofeos de campeón en varones y damas, con triunfos idénticos de 3-2 sobre sus rivales de la Escuela Nacional del Deporte.



El rector de Univalle, Édgar Varela y el vicerrector académico, Guillermo Murillo, acompañaron a sus jugadores en los festejos de esta primera edición, que podría marcar el inicio de la Liga Universitaria, como es la intención del secretario de Deporte y la Recreación, Carlos Diago.



“Es muy importante volver a tener los espacios del deporte universitario; estamos en Cali Ciudad Deportiva y seguimos trabajando para eso”, dijo el jefe de la dependencia Distrital, durante el certamen organizado por esa dependencia.



La temperatura en el coliseo de la Univalle empezó a subir bien temprano, luego de que el conjunto masculino orientado por Luis Mora abrió al marcador al minuto 2,30 sobre el equipo A de la Escuela Nacional del Deporte, con gol del cerebral Dixon Molina. Casi al instante la cuenta se aumentó con tanto de Luis Toloza, pero Daniel Orozco descontó a los 4,10 minutos del periodo complementario para ajustar el resultado.



Sin embargo, la Univalle reaccionó a través de Luis Toloza y a los 6,20 minutos volvió a aumentar el resultado tras gran habilitación de Molina por derecha para el 3-1. En esos instantes de efervescencia de la Escuela fue fundamental la actuación del arquero Andrés Téllez, quien a los 10 minutos del segundo le atajó un remate a Sergio Quintero, pero Emanuel Ortiz recogió el rebote y con potente derechazo cruzado arriba convirtió el 3-2 a los 31,11.



A los 33, un remate de Quintero no fue interceptado por Héctor Andrade se desperdició la opción del empate. El tiempo se consumió y la Univalle celebró en la mitad de la cancha.



Luego, en la final femenina se vio un partido mucho más parejo, aunque con título también para las anfitrionas. En el minuto 8,34 Valentina Gutiérrez aprovechó un rebote y sola frente a la arquera anotó el 1-0 para la Universidad del Valle.



Al minuto 11 Luz Valencia ejecutó un penalti, pero la fuardameta univalluna atajó en la mitad del pórtico.



Esto no fue motivo para desmotivación en la Escuela, que al minuto 17 produjo un remate de Isabella Reales que golpeó en el palo izquierdo.



A los 19, la arquera de la Univalle, Viana López, le sacó dos disparos consecutivos a Reales. A los 18,59 el segundo tanto de Valentina Gutiérrez, en una jugada en la que apenas tuvo que puntear el balón.



Sobre los 24,27, Lizeth Aragón convirtió el descuento de la Escuela. A los 33,51, remate otra vez en el vertical izquierdo y se salvó la Univalle, pero Gutiérrez marcó el tercero a los 33,51 luego de recibir un cobro de Nathalia Bustos por derecha.



No obstante, era mayor la ofensiva de la Escuela y a los 39,19, María García se hizo presente en el marcador para el 3-2 al recibir un gran pase de Aragón.



El compromiso terminó en campo de las locales, que al final pudieron mantener la estrecha ventaja para asegurar la corona gracias a las atajadas de su golera en las postrimerías del juego.