¡Una cadena de errores! Los desaciertos que tienen a la Dimayor en el ojo del huracán

Francisco Henao

La salida de Jorge Enrique Vélez y la llegada de Fernando Jaramillo a la presidencia de la Dimayor, lejos de acabar con la crisis, la ha venido confirmando a la luz de las últimas decisiones que han causado mucha polémica.



Han sido varios los temas que tienen a la entidad que organiza el fútbol en Colombia en el ojo del huracán, pero los puntos más polémicos son los siguientes:



1. La demora para tomar una decisión en torno al Cúcuta Deportivo, equipo que estaba en la mira del ministerio del Deporte desde hace mucho rato por sus reiterados incumplimientos con las obligaciones adquiridas.



2. El aplazamiento de un partido Nacional-Tolima en Medellín, por supuestos contagiados de covid-19 en el equipo de Ibagué. Después quedó demostrado que no era así como lo había dicho el onceno pijao, quedando en evidencia que el partido se podía jugar. Esa situación originó un duro reclamo de Nacional.



3. La Dimayor esperó que estuviera en juego la última fecha del todos contra todos, en la que se definían los ocho clasificados, para sumarles los puntos al América y a Nacional de sus juegos fallidos ante el Cúcuta. Eso generó gran polémica porque sin los puntos - que no se los había puesto a estos clubes -, América salía de los ocho. Solo cuando se produjeron grandes críticas fue que corrigieron tamaño error.



4. Dimayor autorizó al América la inscripción de un jugador, Juan Diego Jaramillo, para un partido contra Patriotas. El rival demandó, argumentando que era irregular esa incripción. Patriotas ganó la demanda, pero Dimayor le mantuvo los puntos al América, lo que también dio lugar a un gran debate.



5. Según Nacional, el viernes 20 de noviembre a las 9:30 p.m., la Dimayor le notificó que dos de sus jugadores, Jarlan Barrera y Andrés Andrade, no pueden jugar contra América por sanción pendiente. Nacional argumentó diciendo que quedaron a paz y salvo ante el Cúcuta en la última fecha del todos contra todos. El equipo paisa criticó duramente a la Dimayor y pidió aplazar el partido.