Un remate de Liga con mucho drama donde América de Cali busca su cupo en las finales

Con Águilas y Medellín ya clasificados, los otros seis cupos para la segunda ronda de la Liga colombiana se la disputan once equipos.



La jornada de esta tarde (se jugará a las 4:00 p.m.) definirá qué oncenos siguen con vida, y cuáles saldrán a vacaciones antes de tiempo.

Las opciones de los clubes implicados son las siguientes:

- Pasto: 31 puntos y +1 en la diferencia de goles. Recibe hoy al Medellín. Se clasifica ganando o incluso empatando. La derrota le serviría si varios de los de atrás no ganan.



- Santa Fe: 31 puntos y -2 en la diferencia de goles. Recibe al Caldas. Ganando o empatando avanza, también perdiendo si cuatro de los que persiguen no salen airosos.



- América: 30 puntos y +10 en la diferencia. Visita al Unión Magdalena. Avanza si gana esta tarde. El empate también le sirve si los otros perseguidores no ganan por más de seis goles. Perdiendo igual avanza a la segunda fase, siempre y cuando no ganen dos (entre Millonarios, Nacional y Junior).



- Caldas: 30 puntos y +4. Visita a Santa Fe. Le sirve el triunfo para clasificar; el empate también es bueno si tres de los de atrás no ganan. La derrota lo clasifica siempre y cuando no ganen sus escoltas.



- Bucaramanga: 30 puntos y +4 en la diferencia. Recibe al Pereira. Depende de sí mismo. Pasa si gana, el empate también le serviría si varios de los que persiguen no sacan tres puntos.



- Millonarios: 29 puntos y +8 en la diferencia. Visita a Alianza Petrolera. Clasifica ganando. El empate le sirve si Junior y Nacional no ganan sus respectivos partidos.



- Nacional: 29 puntos y + 6. Recibe a La Equidad. Avanza si gana hoy en el Atanasio. El empate sirve si no ganan Millonarios, Junior y Unión Magdalena.



- Pereira: 29 puntos y +3 en la diferencia de goles. Visita a Bucaramanga. Ganando se mete a los ocho. Con el empate deberá esperar resultados de los equipos que lo anteceden y los que lo escoltan.



- Junior: 28 puntos y +3. Visita a Jaguares. Tiene que ganar y esperar derrotas de Millonarios y Nacional. Un empate en Montería lo elimina inmediatamente.



- Unión Magdalena: 28 puntos y -5. Recibe al América en Santa Marta. Debe ganar y esperar que se den otros resultados para poder clasificar a cuadrangulares.



Equidad: 27 puntos y +1. Visita a Nacional. Debe ganar y esperar varios resultados.

Expectativa

Así como la atención está centrada en los partidos, también hay gran expectativa por ver el trabajo de los árbitros en la jornada.



Los errores de los centrales y los encargados del VAR han sido notorios en las últimas jornadas, por lo que se espera que en la fecha decisiva de hoy haya más aciertos que errores, y que los árbitros no influyan en los resultados finales.

Datos

Los equipos que harán las veces de locales hoy tendrán buenas asistencias en sus estadios por todo lo que está en juego.



Los dos únicos clasificados hasta el momento son dos equipos paisas: Medellín y Águilas.



Esta misma noche será el sorteo de los cuadrangulares. Los dos primeros serán cabezas de grupo.

“Dependemos de nosotros mismos”

Daniel Mosquera se ha convertido en jugador clave para América, porque cada que entra en los minutos finales, anota.



“Uno siempre quiere jugar más, pero hay que respetar las decisiones del profe. Por lo menos entro y aporto goles para el equipo”, dijo el delantero escarlata.



Sobre el duelo de hoy en Santa Marta, aseguró que “será un partido difícil porque Unión también pelea sus opciones de clasificar, pero nosotros dependemos de nuestro fútbol y trataremos de sacar el resultado que nos conviene”.



Mosquera señaló que “América está para grandes cosas en el torneo, el equipo viene subiendo su nivel y eso es clave para lo que viene”.