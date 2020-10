¡Un equipo comprometido! El campañón del Deportivo Cali que ilusiona a sus hinchas

Francisco Henao

Una marca de 22 partidos sin perder —19 en 2020— y el hecho de haber conseguido seis victorias en los últimos ocho compromisos disputados hacen que el Deportivo Cali ilusione a sus seguidores.



No es solo una cuestión de números, es también del fútbol de un equipo que, incluso cuando no puede desplegar su idea dentro del campo, les encuentra la vuelta a los encuentros.



Los de Arias tienen prácticamente lista su clasificación a los cuadrangulares de la Liga (tiene 30 puntos a falta de cuatro fechas por jugar) y tienen un pie en la tercera ronda de la Suramericana tras el triunfazo ante Millos en Bogotá. Las claves del gran momento verde.

Experiencia defensiva

Las llegadas de los experimentados Hernán Menosse (33 años) y el golero David González (37) le dieron un salto de calidad a la retaguardia verde.



El uruguayo, de experiencia en el fútbol de su país, de Argentina y de España, brinda seguridad en el juego aéreo y la salida de balón.



En Eduar Caicedo parece haber encontrado un buen complemento. González, en su madurez como arquero, sigue ahogando gritos de gol.



El capitán Juan Camilo Angulo es garantía en la marca por banda derecha y cuando se proyecta al ataque es peligro para el rival. Darwin Andrade sigue cumpliendo en la izquierda.

Andrés Colorado, volante de marca del Cali. AFP - El País

Eficacia en contención

La permanencia del joven guacariceño Andrés Colorado, que estuvo en duda a inicios de año, terminó siendo una de las mejores noticias para el cuadro azucarero.



El volante de 21 años es uno de los mejores jugadores del equipo. Tiene criterio y confianza para salir jugando y está siempre atento a la hora de relevar a sus compañeros en defensa.



A eso le suma los goles clave (dos esta temporada: uno en el clásico de febrero ante América y otro en el duelo del miércoles ante Millos). En deuda está encontrar su mejor acompañante: Valencia, Balanta y Roa luchan por el puesto.

La mano del DT

Cuando el planteamiento inicial no funciona, Alfredo Arias no tiene problema en recomponer el equipo para darle la vuelta al partido.



Ante los azules cambió la dinámica del juego con el debut de Carlos Lucumí y el ingreso de Kevin Velasco al lateral izquierdo.



Además, la escuadra verde no se desespera estando abajo en el marcador y no desprecia ninguna forma de llegar al gol (la pelota quieta es clave).



“Estos jugadores siempre quieren ir por más, es todo mérito de ellos”: dijo Arias al final del juego.



Poder goleador

El Cali es el tercer equipo más goleador en la Liga con 26 anotaciones. En 19 partidos en el año solo se quedó sin marcar en tres ocasiones (una tras el parón por el Covid-19).



Los motivos: la disposición ofensiva del equipo, que le permite generar muchas ocasiones de gol; el dulce momento que atraviesan los hombres de ataque: Agustín Palavecino se consolida como figura y Ángelo Rodríguez parece dar inicio a una racha goleadora.



Mención a Jhon Vásquez, Déiber Caicedo y Andrés Arroyo, que siempre ofrecen variantes.

Datos

Desde marzo de 2018, el Cali no acumulaba una racha de 4 victorias consecutivas.



Desde 2003, el azucarero no ganaba tres partidos seguidos en copas Conmebol. Desde 1979 no le ganaba a Millos en certamen internacional.



En seis de los 19 partidos que ha dirigido Arias el club verde mantuvo su arco en cero.