Tulio Gómez: "Acolfutpro le está haciendo un daño a los futbolistas por atacar a la Dimayor"

En los últimos días se ha generado una polémica por lo decidido en la asamblea del pasado 17 de diciembre, donde se determinó mantener el sistema de campeonato para el 2022 a pesar de lo estrecho que representa jugar el próximo año.



El domingo en la final de ida entre Deportivo Cali y Deportes Tolima, los jugadores mostraron su descontento con una protesta al comienzo del compromiso y que ratificó Acolfutpro a través de un comunicado de prensa.



Según ellos, el no tenerlos en cuenta para tomar estas determinaciones que los pone a jugar sin descanso desde enero hasta noviembre, es la principal queja de la agremiación.



Sin embargo, ya varios dirigentes del país se manifestaron sobre la protesta adelantada por los futbolistas en la final del FPC.



Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali, habló para 'El Tiempo' sobre esta polémica y dijo: “Me parece una injusticia lo que están haciendo. Van a tener más de dos meses de vacaciones, desde 10 de noviembre hasta el 31 de diciembre, más la semana de receso entre un campeonato y el otro. En este país un obrero, ¿Cuántos días de vacaciones tiene al año? Y se ganan un salario mínimo o más bajo que los de los futbolistas que se ganan hasta 50 veces más que ellos".



En la misma nota complementó: "Acolfutpro le está haciendo un gran daño a los propios futbolistas en su afán de atacar a la Dimayor, la FCF y los directivos. Los señores Puche González (director ejecutivo) y Luis García (secretario general) tienen que salir a hacer esto para justificar delante de los jugadores la millonada que ellos se ganan".



Otro de los que se manifestó sobre el tema es el presidente de Cortuluá, Óscar Ignacio Martán, quien dijo que: “Propondría como en Estados Unidos, un paro de patrones. ¿De qué se quejan? El que juega hasta el 16 de noviembre va a tener mes y medio de vacaciones. Los eliminados, dos meses o más. Son fastidiosos".



Aprovechó para criticar la posición de la agremiación con respecto al escándalo por el ascenso del Unión: "Le escribí as Puche para que abra su investigación por lo que hicieron los jugadores en la ultima fecha de la B. No he visto una posición férrea de Acolfutpro frente a sus afiliados".



La polémica está lejos de acabarse mientras ya Cali y Tolima preparan sus nóminas para la final de vuelta este miércoles y los demás clubes comienzan a planificar lo que será su temporada 2022.