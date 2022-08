Torneo de ascenso: Atlético FC le ganó el duelo regional a Orsomarso, en el Pascual Guerrero

El Atlético FC de Cali ganó este domingo en el Pascual Guerrero el duelo regional ante Orsomarso, en partido correspondiente al torneo de ascenso.



El equipo dirigido por Giovanni Hernández se impuso 2-1 con anotaciones de .. por Orsomarso anotó Camilo Vargas.



El equipo de Palmira fue el que abrió el marcador en el Pascual Guerrero a los 20 minutos, luego de que Camilo Vargas aprovechara un balón que dejó suelto en el área el arquero de Atlético, David Agudelo, para el 1-0.



Los dirigidos por Giovanni Hernández no bajaron la guardia, y se fueron al ataque en búsqueda del empate, pero la falta de puntería y el mismo desespero, fueron impedimento para empatar el marcador.



No obstante, cuando ya el partido agonizaba en la primera parte, apareció el delantero Carlos Mario Polo al minuto 46 para igualar la pizarra con un potente remate que dejó sin chances al arquero Alejandro Rodríguez.



En el segundo tiempo Atlético siguió presionando y a los 54 minutos el delantero Andrés Felipe Carabalí tuvo la opción más clara de desnivelar el marcador, cuando en una acción fortuita se enfrentó al arquero, pero no estuvo certero a la hora de marcar.



Cuando el árbitro se disponía a dar el pitazo final, apareció el delantero Jeison Mena al minuto 91 y con certero cabezazo venció el arco de Orsomarso para dejar la pizarra 2-1 a favor del Atlético FC de Cali.



En otros partidos Llaneros igualó 1-1 con Boca, Quindío venció 1-0 a Fortaleza, por el mismo marcador Bogotá superó al Barranquilla, en tanto que Valledupar y Tigres empataron 1-1.



El lunes se jugará Leones-Cúcuta y el martes los partidos Huila-Chicó y Real Cartagena-Santander.



Quindío es líder con 15 puntos, Chicó y Boca de Cali tienen 12, Barranquilla 11, Real Santander, Llaneros y Santander con 10, y Atlético con 9 unidades.