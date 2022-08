¡Sorpresa en Copa! Victoria de Unión Magdalena sobre Junior en el Metropolitano

Haciendo un fútbol práctico y efectivo, Unión Magdalena derrotó un gol por cero a Junior de Barranquilla, en el partido de ida por la semifinal de la Copa BetPlay Dimayor disputado este miércoles en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.



El único gol del partido fue anotado por Fabián Cantillo.



Los primeros minutos fueron de estudio. Dos equipos con los mismos esquemas de fuego se contrarrestaban uno al otro. Tanto así que la primera intención de un remate al arco la hizo Junior a los 7 minutos, por intermedio de Nilson Castrillón, después de un tiro de esquina.



A los 18 minutos se presentó una jugada dentro del área del Unión Magdalena. Nicolás Gol pisó a Wálmer Pacheco. El árbitro Edilson Ariza, fue llamado por los que revisan el VAR. Luego de ver la jugada en el monitor sancionó el punto penal. A los 23 minutos Carlos Bacca se paró frente al balón, remató, pero su disparo fue atajado por el portero Ramiro Sánchez. Y el partido se mantenía 0-0.



A los 27 minutos Fabián Cantillo le robó el balón a César Haydar, se lo cedió a Daiver Vega, quien se lo regresó dentro del área. El portero Sebastián Viera dudó en atrapar el esférico y Cantillo terminó metiendo la pelota en el arco para poner el 0-1 a favor del Unión Magdalena.



Junior intentó por todos los frentes llegar a la paridad. Primero fue Carlos Bacca, quien a los 31 minutos recibió un pase de Fabián Sambueza, pero su disparo salió por encima del horizontal. El mismo Bacca y Carmelo Valencia perdieron el empate a los 35 minutos, cuando no llegaron a un balón cruzado de Wálmer Pacheco.



Después el Unión le dio manejo al balón hasta terminar el primer tiempo.



Para el segundo tiempo en Junior ingresó Luis ‘Cariaco’ González por César Haydar, mientras que Unión Magdalena siguió con los mismos que comenzó. Pero al minuto 60 metió a Ricardo Márquez por Daiver Vega; a Diego Chávez por Roberto Hinojosa y Ronaldo Lora por James Sánchez. Junior hizo su segundo cambio al ingresar Nelson Deossa por Fabián Sambueza.



Los cambios no le dieron el resultado que esperaba Juan Cruz Real, pues los que ingresaron no hicieron más que los estaban antes que ellos. En Unión Magdalena los que ingresaron refrescaron la nómina y le dieron manejo hasta el final.



En el tiempo suplementario Junior pudo empatar con un cabezazo de Nilson Castrillón, que el portero Ramiro Sánchez envió al tiro de esquina. Unión Magdalena pudo aumentar la cuenta, pero el remate de Ricardo Márquez salió desviado por milímetros del vertical derecho del arco custodiado por Sebastián Viera.



El partido de vuelta se jugará el 14 de septiembre en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta.