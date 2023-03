Serie 'El llamado', fútbol jugado por mujeres, tiene listo su estreno en la pantalla chica

El miércoles 8 de marzo se estrenará 'El Llamado', el fútbol jugado por mujeres, una producción de Telemedellín que consta de tres capítulos.



Se trata de una historia cautivadora de jugadoras colombianas que luchan por hacer realidad el sueño de llegar al fútbol profesional, en un mundo deportivo diseñado por y para los hombres.



Yimara Rojas, Shara Sofía Córdoba, Kiara Michel Ruiz Cuesta y las demás protagonistas, integrantes del semillero del Club Formas Íntimas, contaron detalles del documental.



“La serie cuenta muchas cosas que suceden en los partidos. No me gustaba perder, y siempre los pelados, como sabían que no me gustaba perder, se burlaban”, contó Yimara Rojas.

El primer capítulo será el 8 de marzo.

Entre tanto Shara Córdoba agregó que “Yo era una niña muy inquieta que siempre buscaba algo para chutar, lo que fuera, una tapa o un tarro, por eso me incliné por el fútbol”.



El resto de la serie, que ratifica que las canchas son fuente de inspiración y fábricas de alegrías para las mujeres que con su talento, gambetas y goles se encargan de demostrar que el fútbol no tiene género, se podrá apreciar desde el 8 de marzo a partir de las 7:30 p.m. por Telemedellín.



Una de las jugadoras de la Selección Colombia, Manuela Vanegas, quien milita en la liga española, resaltó la importancia de haberse dedicado al fútbol desde niña.



“Yo sentí el llamado del balón desde muy pequeña, mis padres cuentan que yo veía un balón y Manuela se iba detrás de él”, señaló la lateral izquierda.



La producción de Telemedellín se da justo cuando el fútbol femenino en Colombia sigue progresando a pasos agigantados.