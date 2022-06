¡Se mueve la bolsa! Equipos del fútbol colombiano ya piensan en refuerzos para la Liga II

A falta de jugarse la final de la Liga colombiana entre Tolima y Nacional, los equipos comenzaron a buscar los fichajes de cara a lo que será el segundo semestre.



Por los lados del Deportivo Cali, ya trabajan con el equipo Didier Delgado y Germán Mera, quienes regresan al cuadro azucarero, y serán oficializados en los próximos días al igual que el volante Kevin Salazar, proveniente del Bogotá F.C. Se está a la espera de concretar el fichaje de Dayro Moreno.



Por las toldas del América, como tiene una sanción que le impide contratar, el equipo rojo echó mano de jugadores que estaban prestados al Once Caldas como Juan David Pérez y Nicolás Giraldo, además de Kevin Andrade que estuvo corto tiempo en el fútbol argentino.



Del cuadro escarlata salió el volante Larry Angulo, quien deberá presentarse al Independiente Medellín, club dueño de su ficha.



De Nacional se da como fija la salida de Baldomero Perlaza, quien no renovó contrato con los verdolagas; el volante vallecaucano tendría todo adelantado para jugar en el Junior, conjunto que busca zaguero central y otro delantero.



Entre tanto el equipo tiburón perdería al venezolano Luis 'Cariaco' González, quien estaría en los planes de Atlético Nacional. Otro jugador que saldría del Junior es Edwuin Cetré.



Millonarios confirmó recientemente a Luis Carlos Ruiz y está a la espera de anunciar otros dos refuerzos, uno de ellos sería otro delantero. De los capitalinos se da como fija la salida de Ricardo Márquez.



Once Caldas regresó al América a Juan David Pérez y a Nicolás Giraldo, y tiene listas las contrataciones de los volantes Guillermo Célis y Leonardo Pico, y del lateral Leyvin Balanta.



Tolima tendría un acuerdo para el regreso de Yeison Gordillo, que jugó en San Lorenzo de Argentina, mientras que Jaguares oficializó el fichaje de Joao Rodríguez.