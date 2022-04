Se definieron las llaves que disputarán los octavos de final de la Copa Colombia 2022 

Este viernes se hizo sorteo de los octavos de final de la Copa Colombia en el que entraron a este fase los clubes que habían conseguido participación a torneos internacionales en este 2022.



Los equipos que se clasificaron de la tercera ronda del torneo fueron Unión Magdalena, Fortaleza CEIF, Tigres FC, Jaguares FC, Once Caldas, Independiente Santa Fe, Atlético Bucaramanga, Once Caldas y todavía está pendiente el clasificado entre Deportivo Pereira y Águilas Doradas.



Al realizarse el sorteo las llaves quedaron así:



Llave 1: América vs. Unión Magdalena

Llave 2: Deportivo Cali vs. Fortaleza

Llave 3: DIM vs. Tigres

Llave 4: Nacional vs. Once Caldas

Llave 5: Junior vs. Santa Fe

Llave 6: Tolima vs. Deportivo Pereira o Águilas

​Llave 7: Millonarios vs. Jaguares

Llave 8: Equidad vs. Bucaramanga



De esta manera, los partidos de ida se jugarán a partir del 20 de abril y los encuentro de vuelta serán el 11 de mayo. Los horarios están pendientes por programar.



Además, se dieron a conocer las otras fechas de las siguientes fases: los cuartos ida se jugarán el 13 de julio y la vuelta el 27 del mismo mes. Las semifinales ida el 24 de agosto y la vuelta el 14 de septiembre. Por último, la final ida es el 28 de septiembre y la gran final el 12 de octubre.



El campeón del torneo conseguirá el cuarto cupo para Colombia a la Copa Libertadores del 2023.