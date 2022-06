Se definen los finalistas: cinco equipos luchan por los dos cupos a la final de la Liga colombiana

La Liga colombiana conocerá esta semana los dos finalistas que disputarán el título del primer semestre.



Luego de disputarse el fin de semana pasado la quinta jornada de los cuadrangulares semifinales, cinco equipo llegan con vida a la fecha decisiva que tendrá programación entre mañana y el jueves.



Nacional (9 puntos) y Junior (8) son las dos escuadras que por el grupo A disputarán mañana el primer cupo a la gran final. Tolima (10), La Equidad (9) y Medellín (8) son los tres conjuntos que lucharán el jueves por la otra casilla a la final.



Un duelo directo en el A

Sin duda, uno de los encuentros llamativos de mitad de semana será el que disputen ‘Verdolagas’ y ‘Tiburones’ en el estadio Atanasio Girardot, de donde saldrá el invitado a la fiesta por la estrella. El otro cotejo, entre Bucaramanga y Millonarios, será un compromiso de eliminados.



El B, con varios pretendientes

A diferencia del cuadrangular A, en el B son tres los equipos que sueñan con el paso a la final. Tolima, que se mide a Envigado, arriba a esta fecha crucial con la mejor chance de acceder a la que sería su tercera final consecutiva.



Con menores opciones llegarán Equidad y Medellín a esta jornada final de los cuadrangulares, que jugarán entre sí y no solo dependen de un triunfo, sino de lo que pase en Ibagué.

Nacional, el favorito en el A

Atlético Nacional llega a la última jornada de los cuadrangulares semifinales con las mejores chanches para avanzar a la final de la Liga. El elenco de Hernán Darío Herrera jugará con dos resultados ante Junior, su rival directo. Una victoria o un empate le bastará para estar en la disputa del título.



“No hemos ganado nada y vamos a buscar la clasificación en Medellín ante Junior”, comentó Herrera, DT de los ‘Verdolagas’.



Nacional apelará a su experimentada plantilla para lograr el objetivo. Uno de esos baluartes es el zaguero central argentino Emanuel Olivera, figura el cotejo pasado ante Millonarios. “Sabemos que el miércoles tendremos otra final y vamos a sacarla adelante con el apoyo de nuestro público”, subrayó el zaguero.

Nacional y Junior protagonizarán el duelo más importante de la sexta jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana. Foto: prensa Dimayor

Junior, ganar o ganar

El cuadro barranquillero llega con opciones al duelo final de esta fase cuando visite a Nacional. La escuadra orientada por Juan Cruz Real no tiene otro camino que alcanzar una victoria en el Atanasio Girardot para matricularse en la final.



“Hay que creer hasta el final. Estamos convencidos de que nos quedan tres partidos, incluidos los dos de la final”, dijo Juan Cruz, que ve a su escuadra como una de las que estará en la instancia decisiva.



Una buena noticia recibió el adiestrador argentino y es la recuperación del lateral Gabriel Fuentes y el extremo Freddy Hinestroza.



De los últimos 10 juegos en que Junior ha visitado a Nacional, los ‘Verdolagas’ han festejado en cinco ocasiones, los rojiblancos han sacado tres empates y dos triunfos.

Tolima, a sellar el pase en casa

Deportes Tolima llegará con aire en la camiseta luego de su estruendoso triunfo ante Medellín en la capital antioqueña. El elenco pijao tendrá las mejores posibilidades en el cuadrangular B al llegar en lo más alto de su zona con 10 unidades.



El elenco dirigido por Hernán Torres clasificará a la gran final con un triunfo o un empate ante Envigado eliminado, si Equidad no gana en el otro partido del grupo.



“Creo que el grupo tiene jerarquía, hemos sido dos veces campeones, dos veces subcampeones y estamos en los octavos de final de la Copa Libertadores. Cuando se consiguen esos logros, no solo es la capacidad, sino la jerarquía”, apuntó Torres haciendo un balance de lo que ha sido su proceso al frente del cuadro tolimense.

Deportes Tolima en su casa frente a Envigado define su paso a la gran final de la Liga I. Foto: prensa Dimayor

Equidad, a dar la sorpresa

Uno de los equipos protagonistas de estos cuadrangulares finales es sin duda La Equidad. Los capitalinos llegan con posibilidades de ir a la final tras golear como visitantes 3-0 a Envigado. Con un punto menos (9) en la tabla del cuadrangular B, los ‘Aseguradores’ deberán triunfar ante Medellín y esperar que Tolima empate o pierda ante Envigado.



“Hemos ido trabajando y ubicándonos, ganándonos respeto y seguimos con nuestro sueño, lo demás, Dios sabe lo que puede pasar”, expresó Alexis luego del juego en el estadio Polideportivo Sur de Envigado.



Para Equidad será un compromiso de alto grado de complejidad, ya que tendrá al frente a una escuadra como Medellín, que irá a Bogotá a pelear también por sus posibilidades de clasificación.

Equidad y Medellín están obligados a ganar y esperar un resbalón del Tolima, en Ibagué. Foto: prensa Dimayor

El Medellín aún no se resigna

De los equipos que llegan con posibilidades de avanzar a la gran final de la Liga colombiana, el Medellín es el que la tiene más complicada.

Es tercero del grupo B con 8 puntos, situación que lo obliga a derrotar a La Equidad en el estadio de Techo y esperar una derrota de Tolima ante Envigado.



“No me gusta estar pensando en los milagros en el fútbol. Acepto que pueden ocurrir cosas y vamos a ir al último partido como hemos ido siempre. No tengo sueños, no estoy esperanzado. Si se da, magnífico; me interesa que el equipo esté bien y juegue bien”, concluyó el uruguayo.



El elenco ‘Poderoso’ tendrá una baja sensible para el cotejo del próximo jueves y será la ausencia del goleador Luciano Pons.