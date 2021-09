¡Se colgó el oro! Martha Bayona ganó la prueba de velocidad individual de mujeres

La Selección Colombia se mantuvo al frente por segundo día consecutivo de la Copa de Naciones UCI Tissot Cali 2021, luego de que Marta Bayona consiguiera la medalla de oro en la Velocidad Individua mujeres y Santiago Ramírez la de bronce en el Kilómetro hombres.



Fueron cinco vibrantes finales en el Velódromo Alcides Nieto Patiño, donde el combinado tricolor acumula 3 preseas doradas, 1 de plata y 2 de bronce; seguido de Canadá con 2-1-2 y Trinidad y Tobago que repuntó este viernes con 2 oros.



En la Persecución Individual mujeres el oro lo obtuvo la estadounidense Lily Williams tras cronometrar 3,33,268 minutos y vencer en la final a la alemana Laura Suessemilch.



Entre tanto, la medalla de bronce fue para la alemana Lena Charlotte Reissner, quien superó a la colombiana Lina Hernández.



La primera semifinal de la Velocidad Individual mujeres tuvo una apretada definición entre la francesa Mathilde Gros y la alemana Yuli Verdugo, que se extendió a tres hits para darle finalmente la clasificación a la pedalista ‘manita’.



En cambio, la segunda definición dejó vencedora a la colombiana Martha Bayona en los dos giros.



En la final se midieron Bayona y la mexicana la francesa Mathilde Gros, saliendo ganadora y dueño de la presea dorada la ciclista santandereana con solvencia en los dos anfitriones. “Muy contenta de lograr este primer lugar en la Velocidad individual, he venido muy bien, entrenando muy fuerte en Medellín y se ha visto en la competencia. Mathilde fue una de las primeras en el lanzado logrando un buen tiempo y gracias a Dios corrí bien para quedarme con el primer lugar. Venimos corriendo muy bien”.



Canadá se quedó con la medalla de bronce a través de Saran Orban, al imponerse a la mexicana Yuli Verdugo.



La prueba del Kilómetro contrarreloj dejó la medalla de oro para el trinitario Nicholas Paul con 59,94 segundos, escoltado por el polaco Patryk Rajkowski (plata, 1,00;240) y el colombiano Santiago Ramirez, quien se colgó el bronce con 1,00;464.



“Venía trabajando muy duro en un proceso importante con miras al campeonato del mundo, la idea era subir al podio, hacer lo posible para bajar del minuto, pero creo que es un buen resultado en casa. He hecho mis dos mejores marcas personales acá y es bastante gratificante, vamos en un buen proceso con miras al campeonato del mundo”, afirmó Ramírez, quien estará también en el Keirin y en la Velocidad Individual.



Por su parte, la mexicana Yareli Acevedo (oro) encabezó el podio en la Eliminación mujeres, seguida de la ucraniana Kseniia Fedotova (plata) y la polaca Sarah Plosaj (bronce).



En la Eliminación hombres, después de una ajustada definición, el trinitario Akil Cambell se quedó la medalla de oro, el polaco Kenny de Ketele obtuvo la plata y el chileno Cristian Arriagada consiguió el bronce.



Este sábado a partir de las 10:00 a.m. iniciarán las competencias del penúltimo día en el Velódromo Alcides Nieto Patiño.



Resultados segundo día:



Persecución Individual mujeres

Oro: Lily Williams (Estados Unidos) 3,33,268 minutos



Plata: Laura Suessemilch (Alemania)



Bronce: Lena Charlotte Reissner (Alemania)



4. Lina Hernández (Colombia)



Kilómetro hombres

Oro: Nicholas Paul (Trinidad y Tobago) 59,94 segundos,



Plata: Patryk Rajkowski (Polonia) 1,00;240



Bronce: Santiago Ramírez (Colombia) 1,00;464



Velocidad Individual mujeres

Oro: Martha Bayona (Colombia)



Plata: Matilde Gros (Francia)



Bronce: Sarah Orban (Canadá)



Eliminación hombres

Oro: Akil Cambell (Trinidad y Tobago)



Plata: Kenny de Ketele (Polonia)



Bronce: Cristian Arriagada (Chile)





Eliminación mujeres

Oro: Yareli Acevedo (México)



Plata: Kseniia Fedotova (Ucrania)



Bronce: Sarah Plosaj (Polonia)



Velocidad Equipos mujeres

Oro: Colombia (Martha Bayona, Juliana Gaviria y Yarli Mosquera)



Plata: Polonia (Marlena Karwacka, Urszula Los, Nikola Sibiak)



Bronce: Canadá (Erin J. Attwell, Jackie Boyle, Sarah Orban)