¿Se aplazará la Liga Colombiana? El presidente de la Dimayor respondió ante la duda 

La Liga Betplay 1-2021 no postergará su inicio de cuenta del nuevo pico del covid 19 que golpea por estos días a Colombia.



El presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, reconoció en entrevista con EL COLOMBIANO, que hay varios equipos que han reportado contagios, sin embargo, por lo apretado que está el calendario de competencias este año, no se puede pensar en aplazar el campeonato.



El 2022 tendrá una apretada agenda futbolera en la que se destaca la Copa América femenina, que se cumplirá en Colombia, y el Mundial de Qatar.



“Por ahora no se contempla la opción de aplazar, porque el calendario es demasiado estrecho. Algunos equipos sí tienen positivos en sus planteles, pero ninguno de ellos ha solicitado mover la fecha de inicio”.



Luego del sorteo de la programación oficial, la primera jornada se cumplirá desde el 22 de enero en horarios por definir. Nacional visitará a Cortuluá y Envigado al América, y DIM recibirá a Tolima y Águilas a Bucaramanga.



El dirigente espera que tanto la ciudadanía como los actores del fútbol se concienticen de la importancia de empezar a tomar medidas, para evitar que se sigan sintiendo fuertemente los efectos de la pandemia: “Acá es muy importante el cuidado individual, el aislamiento y evitar los sitios congestionados; la gente no lo está haciendo. Obviamente los equipos que ya están entrenando les va a tocar ponerse muy serios en el autocuidado”.



Por último, aseguró que la próxima semana se realizará una reunión en que se definirán detalles de la Liga Femenina. Aunque será en ese encuentro en el que se confirmará la fecha de inicio, el dirigente anticipó que lo más probable es que el torneo se dispute a partir de los primeros días de febrero