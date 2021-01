Alejandro Cabra Hernandez

El mercado de pases del fútbol colombiano se está moviendo con intensidad, como hace rato no lo hacía.



A dos semanas del inicio del campeonato —el balón rodará el sábado 16 de enero— los equipos están buscando jugadores que calen en sus esquemas tácticos y, sobre todo, en sus objetivos en una temporada 2021 que va a tener un calendario cargado y sin respiro, porque a mitad de año Colombia será, junto a Argentina, organizador de la Copa América.



La realidad que existe en el balompié nacional es solo una: América de Cali es el actual bicampeón tras ganar las últimas dos estrellas, lo que ha provocado que los otros clubes grandes de la Liga estén reforzándose de la mejor manera posible para poder terminar con ese reinado escarlata.



Pero el ‘Diablo’ se las sabe todas y no quiere ceder su trono, por lo que en los últimos días de diciembre —justo después de vencer en la final a Santa Fe— anunció la contratación del experimentado arquero Diego Novoa y de los prometedores defensas Jerson Malagón y Óscar Cabezas.



El objetivo del equipo dirigido por el controvertido y efectivo Juan Cruz Real será no solo apuntarle al tricampeonato, sino también apostar por hacer una gran campaña en la Copa Libertadores.

¿Cómo se están armando los que sueñan con ser campeones?

Los dos verdes tradicionales del país, Deportivo Cali y Atlético Nacional, se han movido de manera oportuna en el mercado para tener una nómina competitiva y que les permita borrar el mal sabor de boca que les quedó tras el 2020.



El equipo azucarero ha confirmado cinco caras nuevas hasta el momento: el arquero uruguayo Guillermo de Amores, el defensa Jorge Arias, el volante Carlos Robles y los delanteros Michell Ramos y Marco Pérez.



La gran apuesta del Cali, sin duda, es Pérez, delantero de 30 años y que en el 2018 fue goleador y campeón con el Deportes Tolima jugando al lado de Ángelo Rodríguez, hoy en el plantel verdiblanco.



“Estoy contento de llegar al Deportivo Cali y espero defender este escudo de la mejor manera”, dijo el atacante, que el año pasado jugó en el fútbol árabe.



Atlético Nacional tampoco se ha quedado atrás en cuanto a refuerzos. Su principal fichaje es el técnico brasileño Alexandre Guimaraes, campeón con el América en el 2019.



El experimentado estratega, que fue mundialista con Costa Rica en el 2002 y el 2006, tiene la dura tarea de mejorar el discreto rendimiento que ha tenido la escuadra paisa.



“Conocemos el ADN de Nacional y he visto una plantilla de jugadores comprometidos”, afirmó.



Hasta el momento, el gran refuerzo verdolaga es el delantero uruguayo Jonathan Álvez, figura del Barcelona de Ecuador y con pasado en el Junior de Barranquilla.



Jonathan Marulanda, Nicolás Hernández, Hayen Palacios, Néyder Moreno, Kevin Mier y Danovis Banguero son las otras contrataciones de Nacional.



Junior, semifinalista del pasado torneo, también se ha reforzado con jugadores interesantes.



A la institución tiburona ya llegaron el defensa Homer Martínez, el volante Juan David Rodríguez y el extremo Jhon Pajoy. Además, el lateral Edwin Velasco, bicampeón con el América, sería confirmado pronto.



Pero la noticia más importante para los costeños es la continuidad de su hincha y goleador Miguel Ángel Borja, quien será el líder ofensivo del equipo en este 2021 en los diferentes torneos que afrontará el equipo.

Guarín y ‘Bolillo’ regresaron

Por nombre, el volante Fredy Guarín es sin duda alguna la contratación más rimbombante del fútbol colombiano para la temporada que está por iniciar.



El futbolista de 34 años, mundialista con Colombia en Brasil 2014, cumplirá finalmente su sueño de jugar en Millonarios, el equipo del que es hincha.



Guarín debutó en el 2002 con el Atlético Huila y luego jugó en Envigado hasta el 2005, justo antes de empezar una larga carrera internacional que lo llevó a Boca Juniors. Saint Etienne, Porto, Inter de Milán, Shanghai Shenhua y Vasco da Gama.



Ahora buscará aportarle toda esa experiencia al Millos de Alberto Gamero, que en el 2020 tuvo buenos pasajes, pero no pudo lograr ningún objetivo importante.



El Independiente Medellín, otro de los clubes que busca recomponer su camino deportivo, fichó al experimentado Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez como técnico.



Gómez ya llegó a una final con el DIM (2012), y además tiene en su espalda grandes logros, como haber dirigido a tres selecciones diferentes (Colombia, Ecuador y Panamá) en los Mundiales de 1998, 2002 y 2018, respectivamente.



“Regresé para que volvamos a soñar juntos”, dijo el veterano técnico antioqueño.



El ‘Poderoso’, además, ha traído refuerzos de peso como Matías Mier, Juan Guillermo Arboleda, James Sánchez y Agustín Vuletich.



Otros equipos que también suelen ser protagonistas han traído jugadores interesantes. Uno de ellos es el Deportes Tolima, que engrosó sus filas con los delanteros José Ortiz (costarricense de gran 2019 en Millonarios) y Gustavo Adrián Ramírez (paraguayo); y con el volante Juan David Cabezas.



El del 2021, entonces, será un torneo apasionante, con equipos que asumieron bien el reto de reforzarse para ser protagonistas y pelear por el título.