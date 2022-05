Quedaron definidos los cuadrangulares semifinales del torneo de ascenso

Este martes 3 de mayo se sortearon los Cuadrangulares semifinales del Torneo de Ascenso, luego de conocer a los ocho clasificados del campeonato.



Leones FC encabeza el Grupo A junto con Real Cartagena, Boyacá Chicó FC y Llaneros FC. Por su parte, Fortaleza CEIF es el líder del Grupo B con Deportes Quindío, Tigres FC y Bogotá FC.



Los encuentros de la primera fecha por la llave A serán Boyacá Chicó FC vs Leones FC y Real Cartagena vs Llaneros FC. Por la B, se enfrentarán Deportes Quindío vs Fortaleza CEIF y Bogotá FC vs Tigres FC.



Cada uno de los cuadrangulares se disputarán en partidos de ida y vuelta (local y visitante). Los duelos tendrán lugar del 7 de mayo al 5 de junio.



La final se jugará en dos partidos, ida y vuelta, entre los equipos que ocuparon el primer lugar de su respectivo grupo.