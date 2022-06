¿Por qué Cali es la capital del fútbol femenino en Colombia? Voces especialistas opinan

Los tres títulos alcanzados en seis años de torneo (2 del América y uno del Deportivo Cali), la regularidad de ambos equipos en cada certamen, los amistosos que ha jugado en el Pascual la Selección Colombia, la fiebre por la reciente final protagonizada por los dos oncenos vallecaucanos y el récord de asistencia en un estadio, con 37.100 espectadores, han hecho que desde ya se empiece a bautizar a Cali como la capital deportiva del fútbol femenino en Colombia.



Hay quienes van más allá y aseguran que incluso es la sede ideal para la Selección Colombia femenina.



"Para mi Cali es la casa de la Selección. Uno va a Cali y respira fútbol por todos lados, es una ciudad que le inyecta a uno energía, el apoyo es total, es alegría, es como dicen: la ciudad deportiva de Colombia", dijo en Primer Toque de Win Sport, Daniela Arias, oriunda de Bucaramanga, exjugadora del América y asidua convocada a Selección Colombia.



Otro que no tiene dudas de que en Cali el fútbol femenino está un escalón más arriba, es el reciente técnico campeón con América, Andrés Usme.



"Cali se está convirtiendo en la capital del fútbol femenino en Colombia; la apuesta grande que ha hecho por tener a la Selección Colombia y ahora que viene la Copa América, lo que se vivió en la final con más de 37 mil aficionados vibrando con el clásico vallecaucano y la apuesta grande por ser sede de la Copa Libertadores, la posicionan más como la ciudad que más siente el fútbol femenino", señaló Usme.



Para Diana Silva, entrenadora de Cortuluá femenino, todo esto se ha conseguido con esfuerzo y dedicación.



"Cali y el Valle se ganaron el ser la capital del fútbol femenino. Cada vez vemos cómo se trabaja con esfuerzo y dedicación para dejar en alto este deporte. Acabamos de ver una final llena de alegría y con un público que mostró la emoción que vibra en nuestra ciudad el apoyar el fútbol femenino", dice Silva.



Eldy Vanessa Alipio, Directora del Fútbol Femenino en el Deportivo Cali, considera que para este 'boom' en Cali tiene que ver mucho lo que se hace en la Liga Vallecauacana.



"Los procesos de selecciones Valle son interesantes y la Liga viene apoyando decididamente esto, además de incentivar el fútbol base. La Selección Colombia Sub 17 tiene muchas jugadoras de esta región. Está demostrado que acá hay mucho talento y siempre somos protagonistas en los torneos", dice la dirigente del cuadro azucarero.

Razones más que suficientes

Las últimas cuatro ligas femeninas han tenido un equipo vallecaucano disputando la final.



América lo hizo en tres ocasiones, ganando los torneos del 2019 y 2022 y perdiendo el del 2020, en tanto que el Deportivo Cali alzó el título en el 2021 y cayó en la finalísima del 2022.



En la definición por el título de este año se batió récord de asistencia en el fútbol femenino de Colombia, con 37.100 espectadores en las gradas del Pascual, lo que incluso traspasó fronteras.



"El estadio Pascual Guerrero de Colombia tuvo 37.100 espectadores para la final de la liga femenina entre América y Deportivo Cali. Es asistencia récord en el país, que tiene a su Selección como la segunda mejor clasificada en el ranking FIFA detrás de Brasil", escribió en su cuenta de twitter el reconocido periodista argentino Juan Pablo Varsky.



A lo anterior hay que agregarle los cuatro amistosos que se han jugado en Cali por parte de la Selección Colombia, ante Argentina, Venezuela, Uruguay y Chile, con más de 20 mil espectadores en el Pascual.



"El fútbol femenino ha crecido mucho en Cali, se ve en los equipos de la ciudad que por algo fueron los finalistas; le han apostado al fútbol y ahí están los resultados, además viene ahora la Copa América que tendrá a Cali como una de las sedes. La asistencia en el Pascual el día de la final no me sorprendió porque sabía de la gran hinchada que tiene América y del apoyo que hay en la ciudad", señala Sharon Ramírez, jugadora de Santa Fe.



Entre tanto Laura Aguirre, exjugadora del Medellín y hoy en el Junior, considera que "lo que está pasando es muy bueno, pero no hay que verlo solo en una ciudad sino como el crecimiento del fútbol femenino en Colombia. En ese sentido no soy egoísta y por eso no me sorprendió tampoco la asistencia el domingo pasado en la final entre América y Cali. Eso demuestra que vamos progresando, aunque falta más".

Así lo ve la prensa

"Sin duda Cali se ha ganado ese espacio pese a que Bogotá y Medellín son muy fuertes, pero acá se le ha apostado muy fuerte al fútbol femenino y aquí hay que destacar el trabajo de la Liga Vallecaucana por sus torneos bases y sus selecciones Valle desde la categoría infantil", dice Karina Parra, periodista de Win Sport.



Agrega que "Ganar tres estrellas en seis torneos hablan muy bien de lo que se ha hecho acá; los dirigentes de la Federación han visto el trabajo y los resultados, ahora viene la Copa América y allí ha sido vital el apoyo de la Secretaría del Deporte".



Entre tanto Clara Bonilla, de Caracol televisión, señala que "Todo es de momentos y Cali supo acoger el fútbol femenino justo en el momento en que se estaba marcando ese crecimiento a nivel nacional. Cali ha sido protagonista, ha tenido cuatro finales con tres títulos, tiene 4 fechas Fifa en la ciudad con la Selección con gran acompañamiento de la afición, gracias al respaldo de la Secretaría de Deportes".



Para Estefanía Gómez, que también cubre la Liga Femenina para Win, "La final que se vio pone en auge a la ciudad como capital del fútbol femenino en Colombia; y es gracias al trabajo de muchas personas en el Valle. La mayoría de jugadoras salen de selecciones Valle, de escuelas como la Sarmiento y otras que forman jugadoras".



Señaló que "Hay que reconocer que la Secretaría del Deporte ha hecho una inversión apoyando el fútbol femenino y poniendo a Cali como sede de la Selección Colombia".



Y vienen más partidos como los de la Copa América con la Selección y los juegos de la Liga en el segundo semestre, que permitirán demostrar que Cali apoya y siente el fútbol femenino, siendo considerada la capital de este deporte en Colombia. Por lo menos los números lo dicen.