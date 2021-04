Polémica en la B: Cortuluá demandará el partido ante Fortaleza

Daniel Molina Durango

Un nueva polémica jurídica se avecina en la Dimayor con lo sucedido este miércoles con el aplazamiento del partido entre Cortuluá y Fortaleza, juego correspondiente a la tercera fecha de los cuadrangulares finales de la B.



La Dimayor oficializó el aplazamiento del juego unas horas antes “debido a los problemas de orden público que se viven en el país, por las diferentes manifestaciones”.



Sin embargo, ese argumento no dejó contento a los dirigentes de Cortuluá, quienes aducen que la escuadra capitalina infrigió el reglamento del torneo.



Un fuente cercana a la escuadra vallecaucana le comentó a El País que “de acuerdo al reglamento, los clubes tiene la obligación de alojarse en la ciudad sede del encuentro y Fortaleza se hospedó en un hotel de Buga”.



Agrega además que “la gente de Fortaleza no les hizo llegar el itinerario de su viaje a Tuluá como se debe realizar y teniendo en cuento lo que podía suceder, esta mañana se les informó a primera hora que podían tener inconvenientes en el desplazamiento y así sucedió. Fueron detenidos por un bloqueo a la altura del peaje de Betania y no lograron pasar”.



Tanto Cortuluá como la terna arbitral se hicieron presentes en el estadio Doce de Octubre, pero los jueces recibieron la orden de no salir al campo.



El equipo local estuvo en los actos de protocolo y dejaron sentada por escrito su presencia a la hora programada del encuentro.



“El partido se juega este jueves, pero tendrá una demanda en curso”, concluyó la fuente consultada.



El cotejo se realizará este jueves (3:30 p.m.) y se espera la resolución oficial.

Los otros partidos

La tercera fecha de los cuadrangulares finales se completa este jueves en tarde y noche con otros dos cotejos.



Deportes Quindío recibe a Atlético FC en cotejo que se efectuará desde las 6:00 p.m. en Armenia.



El otro compromiso será el que disputen Unión Magdalena ante Valledupar, partido que será a partir de las 8: 00 p.m en Santa Marta.



Este miércoles comenzó la jornada 3 con el compromiso entre Leones y Atlético Huila en el estadio Metropolitano de Itagüí.