Ricardo Micolta Angulo

El entrenador colombiano Carlos 'Piscis' Restrepo analizó lo que dejó la Copa América en La Tocata de El País.



El extécnico de la Selección Colombia Sub-20, quien pertenece al Grupo de Estudio Técnico (GET) de la Conmebol, que también cuenta con reconocidos técnicos como Francisco Maturana, Gerardo Pelusso, Daniel Bañales y Oswaldo de Oliveira, entre otros.



“Hacemos un análisis justo, técnico y objetivo”, expresó Restrepo.



En el diálogo con este medio, el estratega antioqueño reveló que "el gol de Luis Díaz fue escogido como el mejor de la Copa América".



"El concepto de todo el grupo de estudio técnico es que Luis Díaz hizo el mejor gol de la Copa América y fue la revelación, mostró un fútbol espectacular, atrevido, agresivo en esa parte ofensiva. Un hombre que con velocidad maneja mucha habilidad. Tiene fútbol interno y lo combina con buenos remates", explicó el DT de 60 años.



"Estoy feliz porque fue un jugador que pasó por Selección Sub-20, ahí empezó a construir ese nombre. Con su actuacón se consolida en la Selección", manifestó Restrepo.



En cuanto al trabajo de Reinaldo Rueda con la Tricolor, afirmó que se hizo un buen papel en el certamen a pesar del poco tiempo de trabajo.



"Tuvo muy poco tiempo para llegar a la Copa , convivir con el grupo. Identificó una base de jugadores que va a tener que maquillar, mejorar la fase ofensiva, se quiso darle solidez, pero el gol fue escaso".



Por otro lado, ante la ausencia de James Rodríguez en el combinado nacional, cree que sería ideal su regreso para lo que viene: las Eliminatorias.



"Aspiro a que vuelva la armonía, que vuelva James porque la Selección Colombia lo necesita", afirmó el entrenador campeón con el Junior de Barranquilla en 1995.



"James tiene que asumir una posición de humildad, de tranquilidad, son momentos de descanso, donde tiene que recuperarse bien para que llegue nuevamente con toda la vitalidad. Sabemos que es un jugador de talento que nos puede aportar mucho dentro del colectivo por todo el talento que tiene", opinó 'Piscis'.



"Espero que no haya rupturas por la decisión que se tomó en primera instancia y que se borren esos capítulos de reclamo y de exigencia que no son buenos. Creo que aquí está el país por encima", complementó.