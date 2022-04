Óscar Córdoba e Iván René Valenciano rompieron en llanto por la muerte de Freddy Rincón

Conmoción en el mundo futbolero de Colombia y el mundo luego de confirmarse el sensible fallecimiento del ídolo Freddy Rincón, en la Clínica Imbanaco de Cali.



Entre quienes lamentan su temprana partida están sus excompañeros de Selección Colombia Óscar Córdoba e Iván René Valenciano, quienes ayer vieron en vivo a través de ESPN el anuncio del deceso del 'Coloso de Buenaventura'.



"Colombia pierde un héroe, una leyenda", fueron las palabras en medio del llanto del exarquero con quien compartió en los mundiales de Usa 1994 y Francia 1998.



Por su parte, el 'bombardero' Iván René Valenciano no fue capaz siquiera de pronunciar alguna palabra pues la tristeza lo invadió por la triste noticia.



Ambos exmundialistas se encontraban en vivo durante la emisión del programa 'F90' que conduce el periodista Francisco 'Pacho' Vélez.



Aquí el video del sensible momento:

Momento desgarrador. Óscar Córdoba e Iván Valenciano se enteraron en vivo, en el #ESPNF90 de Colombia, del fallecimiento de Freddy Rincón. "Colombia pierde un héroe", sentenció el exarquero. pic.twitter.com/4bl9Om7GiA — SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2022