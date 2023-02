Orsomarso derrotó al Atlético de Cali en duelo vallecaucano de la Primera B

Atlético FC de Cali se perdió de una oportunidad única de estar en el selecto grupo de los ocho mejores de la competición tras perder 1-0 en su visita de este sábado frente a la escuadra de Orsomarso SC en Palmira, en juego correspondiente a la Fecha 2 del Torneo de Ascenso.



Los dirigidos por Giovanni Hernández tuvieron un partido bastante completo, pues las cosas no salieron como esperaba. Si bien dominaron cierta parte del compromiso, el Atlético FC hacia merecimientos para ser ganador del cotejo, teniendo dos remates que se estrellaron contra el poste en la primera parte por intermedio del delantero Andrés Carabalí.



En la segunda mitad, Orsomarso SC reaccionó y se fue al ataque generando múltiples oportunidades que fueron controladas por el guardameta del ‘Azul y Oro’ de Cali, Ederson Cabezas.



A los 75 minutos de juego, por la vía del penal, Orsomarso SC abrió el marcador por intermedio de Jean Rivera para decretar el 1-0, injusto si se quiere analizar, por lo que había demostrado el Atlético FC de Cali en todo el partido.



Desde ese momento, los dirigidos por Giovanni Hernández jugaron con desespero, nerviosismo y sin claridad. Por más que lo intentó la escuadra del sol de Cali, no pudo igualar el encuentro y hasta el final sufrió porque no encontró la llave para marcar.



Atlético FC de Cali se quedó con 1 punto, ubicándose en la casilla 10 con 1 unidad. Por su parte, Orsomarso SC sumó su primera victoria en el campeonato, y se ubica sexto en la tabla de posiciones con 3 unidades.