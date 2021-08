Nuevo capítulo en el caso Andrés Román con Boca Juniors, que involucra a Miguel Russo

El mundo Boca Juniors sigue revolucionado luego de la salida del entrenador Miguel Ángel Russo esta semana. No han pasado 48 horas desde su destitución y ya se hablan de algunos 'pendientes' entre el entrenador y la directiva.



Uno de esos temas fue la forma en cómo se trató la enfermedad del lateral colombiano Andrés Felipe Román, quien estuvo muy cerca de ser fichado por el 'xeneize', pero que una condición médico le quitó el sueño de vestir los colores de un grande del continente.



Sobre el tema, el diario 'Olé' recogió lo siguiente: "La paranoia es tan grande, que desde el entorno de Russo dudan del caso del colombiano Andrés Román, un pedido de Russo que finalmente no llegó a Boca por no pasar la revisión médica: le encontraron un serio problema cardíaco que le impediría seguir jugando al fútbol, pero al cabo de meses de estudio el lateral volvió a jugar y hasta fue citado a su selección”.



El medio argentino responsabiliza a Russo por pues afirman que actuó “con un silencio tan hermético que pareció puertas para afuera-un aval sin reproches”.



“El problema es que Russo no se rebeló, quizá por sobreestimar sus condiciones para dar vuelta a la historia. En la última etapa, se aferró a lo que tenía y jugó como podía…No había plan B y eso se notó en la racha sin triunfos y en la sequía goleadora”, concluyó el portal deportivo sobre el caso Andrés Román.