No se guardó nada: fuerte comunicado de Cortuluá en contra de Atlético Nacional

Por primera vez desde que se conoció el fallo del Tribunal Federal Suizo, el equipo de Cortuluá se pronunció de manera oficial donde aprovechó para aclarar varios puntos sobre la sanción en contra de Atlético Nacional y criticar fuertemente los últimos comunicados del equipo verdolaga.



"Es sabido por todos que Atlético Nacional está respaldado por uno de los grupos económicos más grandes de Colombia (...) nadie niega su trascendencia para el fútbol patrio siendo campeón de torneos nacionales e internacionales incluyendo la Copa Libertadores. En ese sentido, no puede ahora asumir el papel de víctima indefensa y negarse a cumplir con sus obligaciones. Al contrario, en este caso el agraviado es y seguirá siendo Cortuluá", indicó el equipo 'corazón'.



Sobre el caso en disputa aseguran que "Atlético Nacional ha pretendido devolver todo lo juzgado y fallado vendiendo la peregrina argumentación de abogado de baranda de que '¿cómo es posible que Cortuluá cobre una transferencia que no se dio?'. Eso es simplificar mediáticamente un caso en el que no solo hubo una fuerte disputa legal sino que además fue resuelto a favor de Cortuluá en ambas instancias en la jurisdicción deportiva a nivel nacional. Adicionalmente, en instancias internacionales como lo es el Tribunal Federal Suizo, estatutariamente reconocido por la FIFA y el TAS, pero tan ignorado por Atlético Nacional".



Además agregó que "resulta por lo menos grotesco, cuando no ofensivo, que después de todos estos años de disputas, de litigios y de conflictos, ahora Atlético Nacional se niegue a pagar el monto al que ha sido condenado".



Sobre el tema de las tutelas que interpusieron los jugadores del club antioqueño, manifestaron que "es absurdo que Atlético Nacional utilice a sus jugadores para presentar tutelas contra la Dimayor, que obviamente buscan dilatar cuando no entorpecer y evadir una obligación que es del club, no de quienes acuden a la tutela".



"La Ley está de nuestro lado y que si bien estamos dispuestos a seguir conversando y acercarnos a una negociación, no permitiremos que se siga tergiversando la verdad y se ponga en tela de juicio los derechos adquiridos a favor de la institución utilizando la evidente posición dominante que en materia económica y mediática tiene Atlético Nacional para apabullarnos", concluyó Cortuluá.