No le gusta al América: Once Caldas derrotó al Nacional en el Palo Grande por la fecha 17

El entrenador Pedro Sarmiento estuvo muy cerca de despedirse invicto en su paso por la dirección técnica de Atlético Nacional. Lo impidió la caída de este jueves en el estadio Palogrande, donde Once Caldas superó 1-0 al conjunto verde en el cierre de la fecha 17 de la Liga Betplay 2.



El experimentado orientador antioqueño, quien será reemplazado por el brasilero Paulo Autuori, deja el cargo con un balance de cuatro triunfos, tres empates y solo una derrota.



En cuanto a lo sucedido en Manizales, de entrada el empate los dejaba a ambos en el grupo de los ocho. A la postre eso se vio reflejado en el terreno de juego, donde se observó a dos equipos muy precavidos en defensa, sin intenciones de tomar riesgos para buscar la portería contraria.



De hecho, en el primer tiempo las oportunidades de gol de uno y otro lado fueron mínimas. En las pocas que propició el local el guardameta Kevin Mier apareció para controlar el balón.



Por su parte, el visitante generó riesgo con Jéfferson Duque quien se lo perdió dentro del área en un mano a mano con el guardameta Éder Chaux y con un remate de larga distancia de Andrés Román, que controló el mencionado cuidapalos.



En la etapa complementaria el panorama cambió un poco. En particular, tras una acción en la que Kevin Mier cayó en la provocación de Leonardo Pico, quien se le atravesó en el camino. El guardameta lo empujó con el hombro. Tras revisar el VAR el juez central, Eder Vergara, decretó penal.



Desde los 11 metros Ayron del Valle, quien recién había ingresado, fue certero y le dio la ventaja a su equipo, al minuto 64.



El goleador del conjunto albo, en un acto de irresponsabilidad, le estampó minutos después el codo a Dorlan Pabón. Tras revisar de nuevo el VAR, el árbitro no dudó en mostrarle la cartulina roja.



El jugador de menos del local terminó por inclinar la balanza en los últimos minutos para el conjunto antioqueño, pero el tiempo no le alcanzó, por lo que regresará de Manizales con las manos vacías.