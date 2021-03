¡Nada está escrito! La Liga colombiana entra en la recta final y con muchos aspirantes a los ocho

Juan Carlos Pamo

El dominio que tuvo el Deportivo Cali sobre la tabla de posiciones de la Liga colombiana en un principio ha rotado en las últimas jornadas por la caída del conjunto verdiblanco y, a falta de cinco fechas, nada está escrito sobre los ocho equipos que disputarán el campeonato del primer semestre del 2021.



Concluida la fecha 14 de la Liga, Atlético Nacional es líder solitario con 27 puntos, escoltado por Equidad (segundo con 26) y Santa Fe (tercero con 25).



Estos equipos serían los más próximos a poner un pie en las instancias finales.



En un segundo lote marchan Tolima (cuarto), Medellín (quinto) y Deportivo Cali (sexto), todos con 24 puntos, mientras que Junior y Millonarios son séptimo y octavo, cada uno con 23 unidades.



Hasta allí cierra el grupo de los ocho equipos que parcialmente están clasificados para la disputa del campeonato al final del semestre.



Tal como está la tabla de posiciones, Jaguares (noveno con 20),

Bucaramanga (décimo con 19), América (undécimo con 19) y Deportivo Pasto (duodécimo con 19) son los equipos que aún podrían aspirar a clasificar matemáticamente entre los ocho. Los otros siete clubes ya no tienen nada que hacer para tratar de estar en la fiesta final.



De los ocho equipos clasificados actualmente, Equidad, Medellín, Deportivo Cali y Junior no han descansado aún en la Liga. Nacional, Santa Fe, Tolima y Millonarios ya lo hicieron. Ante la ausencia del Cúcuta Deportivo, cada equipo debe tener una jornada de descanso y al final del torneo ‘todos contra todos’ habrá jugado un total de 19 partidos.



Según los estadísticos, el corte de los ocho clasificados cerraría en 28 puntos, teniendo en cuenta que serán 19 juegos y no 20. Sin embargo, la tabla de posiciones está tan apretada —entre el primero y el cuarto hay solo 4 puntos de diferencia—, que cualquier cosa puede pasar en las cinco fechas restantes del clasificatorio.

La fecha 15 de la Liga

Con cuatro juegos inicia este sábado la jornada número 15 de la Liga. Envigado recibe a Tolima (2:00 p.m.), Once Caldas a Boyacá Chicó (4:00 p.m.), Junior a Santa Fe (6:05 p.m) y Medellín a Nacional (8:10 p.m.).



Este domingo, Equidad visita a Pereira (2:00 p.m.), América a Petrolera (4:00 p.m.), Águilas a Patriotas (6:05 p.m.) y Bucaramanga a Millonarios (8:10 p.m.).



Cierra la jornada el lunes el partido entre Deportivo Cali y Pasto (8:00 p.m.).