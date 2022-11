Millonarios y Junior definen esta noche el campeón de la Copa Colombia 2022

Esta noche (8:00 p.m.) se definirá el título de la Copa Colombia cuando Millonarios reciba a Junior de Barranquilla en el duelo de vuelta de la gran final del torneo.



La serie la gana el cuadro ‘Tiburón’ 1-0 luego del cotejo de ida que se realizó hace unos días en la capital del Atlántico.



A este compromiso definitivo ambos conjuntos llegan con aire en la camiseta tras su clasificación a las cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana.



Millonarios quiere dejar atrás el largo bache que tuvo en el remate de la fase del ‘Todos contra todos’ y que puso en riesgo su paso a las finales de la Liga.



Obtener un título esta noche le representaría no solo un empujón anímico, sino que lograría de paso el cupo a la Copa Libertadores 2023.

Una baja obligada tendrá el elenco de Alberto Gamero. Juan Carlos Pereira no podrá estar por expulsión y en su lugar entraría el volante Daniel Cataño.



Por su parte, el equipo barranquillero, que venía teniendo algunas bajas por lesión de sus jugadores, para este encuentro definitivo recuperó a varios de ellos, quienes fueron incluidos el grupo que viajó a la capital de la República.



Wálmer Pacheco y Freddy Hinestroza, quienes no estuvieron en los últimos partidos de la Liga, fueron habilitados por el cuerpo médico y el técnico los incluyó en la nómina de viajeros y con posibilidades de ser inicialistas. Por lo menos uno de ellos regresaría como titular.



Otro que será tenido en cuenta es el atacante Edwuin Cetré, quien no estuvo ante Jaguares, porque fue expulsado. También fue incluido en la nómina para viajar a la Capital del República. En cambio, no viajará Fabián Sambueza, quien se lesionó en el último cotejo ante Jaguares.



El árbitro del encuentro será el antioqueño Wilmar Roldán, asesorado en las líneas por Wilmar Navarro y John F. Gómez.