Millonarios se sacudió de su mal inicio y derrotó a Nacional por la Liga colombiana

El vigente campeón de la Liga, Atlético Nacional, perdió la mística que mostró el semestre anterior y que lo llevó a obtener el título del Apertura. O al menos eso parece luego de observar los tres primeros partidos de la Liga Betplay 2, y en particular el compromiso sabatino frente a Millonarios, que lo derrotó 1-2 en el estadio Atanasio Girardot, en la tercera fecha del campeonato.



El verde no fue una cantera de fútbol en el torneo anterior, pero la entrega y la unión de los jugadores le permitieron salir vencedor en partidos claves. Todo eso parece haberse perdido tras poco más de ocho días de vacaciones.



Quizá el grupo aún no supera la salida de Giovanni Moreno y eso se ha visto reflejado en el campo de juego, donde el elenco verde se ha mostrado distante de sus mejores momentos en la era de Hernán Darío Herrera, quien aunque en el desarrollo del juego intentó mover sus fichas, no ha logrado los frutos que espera.



El albiazul aprovechó

El equipo capitalino, que previamente ya se había acercado con riesgo, abrió el marcador al minuto 17 con anotación de Daniel Ruiz, quien definió solo dentro del área tras pase de Luis Carlos Ruiz. El arquero Luis Marquínez, quien minutos antes había atajado oportunamente dos opciones claras, en esta acción dudó para tirarse, y de hecho no lo hizo, lo que terminó por costarle el gol en contra.



Ni siquiera el tanto recibido hizo reaccionar a los jugadores verdolagas. Por el contrario, el rival tuvo un par de oportunidades más de ampliar la ventaja, entre ellas un cabezo de Juan Carlos Pereira, que rebotó en el travesaño ante la pasividad verde.



Fugaz mejoría

El conjunto antioqueño tuvo una mínima mejoría en el cierre del primer tiempo, lo que le permitió acercarse con riesgo con un remate de Dorlan Pabón que también se estrelló en el palo. El 53.2% de dominio del balón que tuvo Millonarios en los primeros 45 minutos reflejan la superioridad que tuvo en este periodo.



En el segundo tiempo el local parecía reaccionar, pero Luis Carlos Ruiz apareció y de cabeza anotó el segundo de su equipo (52’) en medio de la complicidad del joven guardameta (19 años), lo que acabó con el ímpetu que parecían mostrar los verdolagas en el complemento.



En el epílogo del compromiso, apareció el juvenil Brahian Palacios (19 años), quien definió certeramente dentro del área (90’+3) para evitar que su equipo se fuera en blanco. Sin embargo, el tiempo ya estaba cumplido y fue inevitable la derrota del vigente campeón, que lejano de este rótulo, aún no conoce el triunfo en este torneo.