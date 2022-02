Manchester United busca sus nuevos talentos en las comunas de Cali

No es gratuito que el Manchester United -uno de los mejores equipos del mundo- haya puesto sus ojos en el futbolista caleño que apenas comienza y tiene el sueño de competir en Europa.



Desde el martes 22 hasta el viernes 25, un ‘scout’ del conjunto británico estará atento a los movimientos y gambetas de 5.000 jovencitos en todas las comunas de Santiago de Cali, una ciudad que respira futbol en todas sus comunas y corregimientos.



La iniciativa partió del secretario del Deporte y la Recreación, Carlos Diago, quien invitó a un ‘scout’ del que es considerado uno de los más grandes clubes del planeta, con el fin de observar el talento caleño en esta disciplina tan popular en nuestra ciudad.



A las pruebas están invitados los niños del programa semilleros deportivos y clubes de las comunas 13, 15, 16 y 20, con el objetivo de observar la calidad existente en toda la capital vallecaucana, llegando a más de 5.000 jóvenes talentos.



El común denominador entre ellos es que quieren sacar a sus familias adelante por medio del talento innato que tienen, pegándole a una pelota y en ese camino están acompañados de la Administración Distrital que dirige el médico Jorge Iván Ospina y la Secretaría de Deporte, a cargo de Carlos Diago.



Diago, quien estuvo tocando el cuero con ellos y escuchó sus expectativas, señaló que “estamos muy contentos. Visitamos El Vallado, en la Comuna 15, y vamos a seguir visitando los escenarios. Desde la Secretaría, en alianza o estrategia con ‘scouts’ nacionales e internacionales logramos que vengan los veedores a seguir a los futuros futbolistas, creo que es muy importante poder descubrir ese talento, ahora están el del Manchester United y otros equipos nacionales”.



En cuanto a la gestión realizada por la Administración Distrital, señaló que “es la oportunidad para que los 6.000 niños que están en la escuela de formación y los clubes privados tengan la posibilidad de que un ‘scout’ internacional pueda detectar un deportista y a futuro sea un Luis Díaz, un James Rodríguez o un Falcao García. Los entrenadores y los niños la han recibido muy bien, vamos a estar en todas las comunas de Cali, en las canchas de Santiago de Cali para dar una oportunidad a esos niños que quieren consumar su sueño de ser profesionales. Los veedores yan han detectado varios jóvenes”.



Por su parte Giuseppe Antonacho, representante del Manchester United, sostuvo sobre la actividad, que es “una veeduría con una categoría interesante, jovencitos que por primera vez se acercan a un fútbol un poquito más serio y tienen la edad para que los podamos prestar atención”.



El veedor afirmó que “todos los futbolistas que jugarán un Mundial empezaron en un escenario así, con la suerte que tuvimos en ese momento al reunir todos esos niños aquí solo nos toca elegir, mirar cuál será el próximo, porque aquí salen los próximos futbolistas que estarán en primera división, en algunos equipos importantes, Copa Libertadores y probablemente en Selección”.



De la primera jornada sostuvo que “el balance es muy positivo, obviamente la cantidad es grande, hay que mirarlos muy bien, trabajo con el Manchester United, vivo en Colombia hace 6 años y estoy encargado de Suramérica, junto a otros colegas que vienen de otros países, pero mi base de trabajo es Cali y me toca viajar mucho para ver todos los talentos que hay alrededor. Estoy muy feliz, muy amañado en Cali”.



Al mismo tiempo Juan Castro, representante del Club Deportivo Castro, ubicado en el sector de El Valladito, en la Comuna 15, indicó que “esta veeduría es muy importante, algo muy bueno que se viene pidiendo a los entes del Estado, que nos apoye con los jóvenes de estos sectores vulnerables, son oportunidades muy buenas para que ellos muestren sus condiciones. En esta zona hay mucho talento y la idea es que los chicos aprovechen el tiempo libre. Con estas actividades se logra que estén lejos de las bandas delincuenciales y las drogas”.



Castro añadió que “es clave traer personas de este nivel a observar a los jóvenes del Distrito de Aguablanca, la idea es que lo sigan haciendo, jóvenes de las invasiones que tengan la oportunidad de viajar e ir a un club reconocido a nivel mundial”.



A su vez Carlos Andrés Caicedo Banguera, uno de los niños que espera estar entre los escogidos, dijo que “excelente para mostrar nuestro y lograr el sueño que tenemos de grandes, sacar a nuestras familias de estos barrios. Nuestra meta es esa, pero primero hay que creer en Dios y poner todo nuestro esfuerzo, da mucha emoción que vengan los veedores del Manchester United, pero hay que poner a prueba nuestro talento para irse”.



Finalmente José Daniel Milinero, quien juega de lateral o central, dijo que “en el fútbol no hay nada difícil, después de que uno crea en sus condiciones todo es posible para ser grande. Me alegra que ellos vengan desde tan lejos a vernos, eso servirá para que saquemos a nuestras familias de acá”.





















Manchester United busca sus nuevos talentos en las comunas de Cali

